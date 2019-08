KAŠIKOM BAGERA UDARIO MLADIĆA U GLAVU: Zaleteo se na mog druga i zveknuo ga, samo se srušio, MISLIO SAM DA ĆE GA PREGAZITI

Beograđanin D.K. (31) povređen je noćas u Ulici 27. marta kada ga je bagerom udario radnik koji radi na obnovi ove ulice. Kako se saznaje, muškarac je zadobio povredu glave i polomljen mu je jedan zub kada ga je radnik namerno udario mašinom teškom nekoliko tona.

Kako je ispričao povređeni mladić D.K. do incidenta je došlo oko 1.30 noćas kada je sa drugom prešao ulicu koja se rekonstruiše na mestu gde nije bilo zaštitne ograde, piše Blic.

- Vozač bagera je počeo da nam dobacuje da se sklonimo i da nas vređa, odbrusili smo mu da nas ostavi na miru. Nikome nismo smetali, krenuli smo kući, samo smo prešli ulicu usred noći na mestu gde nije bilo ograde i gde svi prolaze, kaže D.K.

Međutim, izrevoltirani radnik ušao je u bager i zaleteo se mašinom na njega, dok je njegov drug već prešao ulicu i "za dlaku" izbegao užas.

- Krenuo je bagerom na mene, pomerio sam se unazad koliko sam stigao, a on je onda zakočio i "kašikom" bagera me udario po glavi. Udarac je bio jak, samo sam se srušio sam na zemlju, kaže on.

Kako dodaje njegov drug, koji je video ovaj bizarni napad, bio je šokiran prizorom.

- Bilo mi je neverovatno da je krenuo onolikom mašinom na njega i udario ga bagerom. Zaleteo se na njega kao tenkom, tako je brujalo i treslo se sve. Da se nije pomerio unazad jedan metar pregazio bi ga. Samo je odjednom stao i udario ga po glavi. Srušio se kao pokošen odmah, mašina je teška nekoliko tona, kaže uznemireno B. prijatelj povređenog mladića.

D.K. je od siline udara pao unazad na zemlju, zadobio povrede glave, rasekotine po nogama i polomljen mu je jedan zub.

Kako kažu, kada su se pribrali, došlo je do rasprave između njih i radnika, a pomahnitali bagerista se, odmah zatvorio u mašinu.

- Zaključao se u mašini i vitlao je onom "kašikom" levo-desno kako niko ne bi mogao da mu priđe. Okupili su se i drugi radnici i pozvali smo policiju i hitnu pomoć jer je D.K. bio u jakim bolovima, kaže B.

Na lice mesta ubrzo su došli policija i Hitna pomoć koja je povređenog mladića prevezla u Urgentni centar.

- Cele noći sam bio na snimanjima i skenerima. Doktori su mi rekli da sam mogao da umrem da me je udario samo 5 centimetara više, kaže on i dodaje da je još u šoku zbog sumanutog napada koji je doživeo.

U MUP-u su nezvanično potvrdili za "Blic" da je došlo do incidenta u 27. marta između bageriste i prolaznika, ali više informacija o napadu nije dobijeno.

