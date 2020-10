SAČUVANA PLUĆA BEOGRADA: Uništavanja šume na Košutnjaku neće biti, sve drugo je manipulacija

Redakcija Kurira iznenađena je neosnovanim tvrdnjama „Ne davimo Beograd“ da obmanjujemo javnost u vezi sa sečom drveća, s obzirom na to da verujemo da nam je cilj isti - da se sačuvaju „pluća Beograda“

Iako je jasno da investitor „Avala studios“ neće, kako je planirao, seći šumu na Koštunjaku, a sve zahvaljujući pritisku javnosti i medija, među kojima pre svih Kurira, inicijativa „Ne davimo Beograd“ napala je naš list neosnovanom tvrdnjom da „svesno i namerno obmanjuje javnost“ zajedno s gradskim urbanistom Markom Stojčićem.

Redakcija Kurira iznenađena je ovim napadom jer verujemo da i „Ne davimo Beograd“ i Kurir u ovom slučaju imaju isti cilj - da se sačuvaju „pluća Beograda“, kojima je pretila devastacija po nameri investitora „Avala studiosa“. Zato verujemo da je u pitanju ishitrena reakcija kao posledica nedovoljnog razumevanja našeg angažovanja i cilja naše borbe za Košunjak, ali ako je u pitanju namerna manipulacija i spin, onda se pitamo koji se motivi kriju iza toga.

Ali krenimo redom. Rani javni uvid za izradu plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma“ na Košutnjaku bio je od 29. juna do 13. jula. Reč je o projektu kojim je investitor „Avala studios“, kao vlasnik parcela u delu Koštunjaka gde je „Avala film“, nameravao da sagradi stambeno-poslovni kompleks na 600.000 kvadrata, što bi podrazumevalo i uništavanje oko 30 hektara šume.

Razotkriven investitor

I tu već, a što je i svrha javnih uvida, široj javnosti postaje jasno kakve su namere investitora. Građani su odmah jasno iskazali nezadovoljstvo, a Kurir je poveo medijsku borbu s ciljem da ukaže na opasne namere „Avala studiosa“, koji bi da uništi deo košutnjačke šume. Takođe, „Ne davimo Beograd“ je preko „Inicijative za odbranu Košutnjaka“ organizovao peticiju prikupljanja potpisa građana protiv ovog plana, koju je podržalo više od 80.000 ljudi.

Nakon serije tekstova u Kuriru gradski urbanista Marko Stojčić je za naš list početkom septembra izjavio da seče neće biti jer je Komisija za planove Skupštine grada Beograda zaustavila izradu tog plana, te da će on biti potpuno odbačen ili će na tom prostoru biti gradnje u znatno manjem kapacitetu, za šta konačni sud treba da daju Grad Beograd i Republika Srbija. Kurir je u tekstu objavio najvažniju informaciju, a to je da seče šuma neće biti!

I zato smo iznenađeni, posle svega, saopštenjem inicijative „Ne davimo Beograd“ u kome našu borbu protiv seče šume svode na „smišljenu manipulaciju“ i „zakulisne radnje“, navodeći da nije tačno da je plan odbačen, pošto im je u gradskom Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove rečeno da je u toku evidentiranje brojnih primedbi građana koje su pristigle u ranom javnom uvidu.

Jasne procedure

Na njihovo saopštenje reagovao je gradski urbanista Marko Stojčić, koji je ponovio ono što je već jednom izjavio za Kurir - da seče šume neće biti.

- Kao što sam vam rekao i u prošloj izjavi 4. septembra, tako stoji i sada. Komisija za planove i Sekretarijat za urbanizam zaustavili su dalje postupke u vezi sa usvajanjem plana detaljne regulacije „Avala filma“ i od trenutka zaustavljanja do današnjeg dana nikakve aktivnosti na daljoj proceduri izrade i usvajanja plana nisu realizovane. Jasno je da Sekretarijat mora da evidentira sve silne pristigle primedbe na ranom javno uvidu, ali je i nedvosmisleno jasno da uništavanja šume na Koštunjaku neće biti - kaže za Kurir Stojčić i dodaje:

- Da bi plan potpuno bio odbačen, takođe, mora da prođe zakonsku proceduru, odnosno to mora da verifikuje i Skupština grada. Budući da u „Ne davimo Beograd“ poznaju proceduru, jasno je da ponovo zloupotrebljavaju svoju ulogu kojom se predstavljaju kao neko ko štiti javni interes. Opet prave priču od nečega što nije tema, s obzirom na to da je priča zaustavljena kada je i na zakonski način procedura izrade plana zaustavljena. Sve što nije u skladu sa interesom i Grada Beograda i svih građana Beograda, a to podrazumeva devastiranje šume na Koštunjaku, neće biti prihvaćeno.

Dakle, stvar je jednostavna i jasna - planovi investitora „Avala studiosa“ o seči 30 hektara šume na Košutnjaku neće proći! I to je fakat, a sve drugo su igre reči, kojima iz nama neznanih i nejasnih razloga pokušavaju javnosti da zamažu oči da je Kurir, inače poznat po brojnim akcijama ozelenjavanja Srbije, vodio i izneo ovu bitku za Košutnjak. Uz, naravno, neverovatnu podršku građana, od kojih su mnogi i potpisnici pomenute peticije.

