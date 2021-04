NEMANJA U INVALIDSKIM KOLICIMA SEDI NA KIŠI, SAKUPLJA NOVAC DA SAM SEBI POMOGNE: Njegova fotografija je rasplakala Srbiju (FOTO)

- Ako sam sebi ne pomognem, ko će? Ako znam da ću do prvog maja sakupiti novac za operaciju posle koje ću prohodati, onda ću svakog dana po ceo dan sedeti na ulici, po snegu i kiši, i pokušati da sakupim novac za svoje izlečenje.

Ovako za Kurir priča Nemanja Đurđevića (26), mladić koji je u invalidskim kolicima od 2017. godine kada je kao suvozač imao tešku saobraćajnu nesreću.

On je u tom udesu oštetio kičmenu moždinu i prelom pršljenova Th6, Th7 i Th9 i ostao nepokretan.

Lekari jedne klinike na Tajlandu mogu da mu budu spas.

Naime, oni vrše zahvat kojim ugrađuju aparat u kičmeni kanal koji prenosi električne impulse preko povređenog dela kičmene moždine, odnosno prave mehanički bajpas. Takav zahvat bi Nemanji, uz tretman matičnim ćelijama omogućio da ponovo korača, uz podršku dobrih ljudi. Operacija košta 120.000 evra, a samo za operaciju koja bi mogla da bude urađena krajem maja, a za koju mora imati novac do 1. maja, nedostaje mu još 60.000 evra.

Zato je Nemanja stalno napolju.

Nije mu bitno ni da li pada sneg, ni da li je kiša, ni kolika je temperatura. Svestan je da ima ljudi dobre volje, ail i da sam mora da se bori.

Zato se sa kutijom za prikupljanje novca koju drži u krilu često može videti u Beogradu.

- Ako treba, biću na ulici svakog dana. I da pokisnem, nema veze.i I da se prehladim, nema veze. Moji dragi ljudi me odgovaraju od takvih ideja, ali ja znam da imam cilj, da u ovome moram da uspem.

- Jedino što je potrebno je da do 1. maja imam novac za operaciju, samo da taj novac mogu da prosledim klinici, i da odem na Tajland što pre. Bitno mi je da imam novac za operaciju, a šta će posle biti... uzdam se u dobre ljude... Na Tajlandu bih ostao 55 dana, a posle toga bi usledila rehabilitacija u Srbiji koju bih takođe morao da platim. Činjenica je da svi oni sa sličnim povredama posle zahvata na Tajlandu imaju dobre rezultate. To me motiviše, to mi daje vetar u leđa, da pokušam da ponovo stanem na noge -

Nemanji su potrebna novčana sredstva za operaciju kičme, tretmane matičnim ćelijama, putne troškove, lekove, suplemente, medicinski potrošni materijal, kao i za rehabilitaciju u banjskim uslovima.

Za Nemanjin pobednički korak, možete pomoći na sledeće načine.

Pomozimo Nemanji!

Slanjem SMS poruke: Upišimo 943 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human943 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-6000000823223-97

Uplatom na devizni račun: 160600000082356444 IBAN: RS35160600000082356444 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom platnim karticama putem linka: E-doniraj

Uplatom sa vašeg PayPal naloga putem linka: PayPal

Skeniranjem NBS IPS QR kod-a na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

