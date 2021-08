OŠTEĆEN ŽELEZNIČKI NADVOŽNJAK U SURČINU: Saobraćaj obustavljen do sanacije

Večeras je u Surčinu kod Teksasa, oštećen železnički nadvožnjak, a prema informacijama nadležnih, najmanje dva sata važiće potpuna obustava saobraćaja u oba smera.

Savetuje se da se izbegava ovaj pravac. Inače, vozači transportnih i teretnih vozila imaju problem sa ovim nadvožnjakom. Ukoliko ne žele da oštete vozilo moraju dobro da obrate pažnju jer je železnički most u Surčinu, odnosno nadvožnjak, visok četiri metra kako je na znaku i napisano, ali je to objektivno manje zbog konfiguracije terena, prenosi TV MAG.

Zato se i dešava da šleperi koji prevoze materijal i radne mašine, udaraju u most. Кada udare u most, pomere ga i izmeste kolosek iz postojećeg koloseka, što je veoma opasno za železnički saobraćaj i ako tog momenta naiđe voz, može doći do havarije.

Tada dolazi i do gužve u saobraćaju jer nakon udara u nadvožnjak, Sektor za održavanje pruga mora da sanira štetu, a to zahteva naizmenično propuštanje vozila.

(Kurir.rs/Blic,D.B.)