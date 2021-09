BEOGRAD ĆE POŠTOVATI ODLUKE KRIZNOG ŠTABA Vesić: Važno je da privreda radi i DA SE NE ZATVARAJU OBJEKTI

Zamenik gradonačelnika Begrada Goran Vesić izjavio je za TV Prva da će Grad Beograd ispoštovati svaku odluku Kriznog štaba, te da je za Grad važno da radi privreda.

- Mi se nikada nismo mešali u to kakve će epidemiološke mere biti u objektima,samo smo insistirali na tome da ugostitelji rade. Za nas je važno da radi privreda,ugostitelji, a koje će mere donositi Krizni štab, što se nas tiče, svaka će biti ispoštovana. Ima zemlja koje imaju kovid sertifikate, ima i onih koje nemaju ali nama je važno da privreda radi i da se ne zatvaraju objekti - naglasio je Vesić.

Prema njegovim rečima, nije moguće iskontrolisati poštovanje mera u svakom lokalu u Beogradu, kao ni u javnom prevozu, gde ima više od 1.600 vozila.

- Jasno je da ljudi sami moraju da vode računa o tome da zaštite sebe i druge. Ne postoji policija na svetu koja može da iskontroliše svakog građanina. To nije cilj, niti je moguće, niti ćemo to raditi. Naravno da ćemo u narednom periodu staviti akcenat na kontrolu javnog prevoza, jer je to i Krizni štab tražio, a to je razumljivo jer su tu ljudi najbliži jedni drugima i to je neophodno. Ponovo ćemo razgovarati sa ljudima koji vode šoping molove, oni imaju svoje obezbeđenje koje može da upozorava građane. Neophodno je da se u narednom periodu malo više povede računa o nošenju maski posebno u zatvorenom prostoru. Nošenjem maski i poštovanjem mera štitimo sebe i druge - istakao je Vesić i dodao da je veoma važno da se što više ljudi vakciniše.

Kako je rekao, danas će trećom dozom biti vakcinisan 100.000 Beograđanin ili Beograđanka, te da je do juče trećom dozom vakcinisano 97.255 ljudi, što je preko sedam odsto. Prvom dozom vakcinisano je 791.144, što je 57 odsto, drugom dozom 763.000 ili više od 55 procenata.

- Beogradu treba još desetak, do petnaest odsto vakcinisanih kako bismo došli u situaciju da zaista možemo da budemo zaštićeni, tako da bih akcenat više stavio na vakcinaciju. Sada je autobus za vakcinaciju u Zemunu, otvorićemo i ubrzo punkt u Ušću i potrudićemo se da stimulišemo što više ljudi da se vakcinišu - kazao je Vesić.

Govoreći o kontroli noćnih klubova Vesić je rekao da Komunalna milicija nije zatvarala te objekte i naveo da je on još u maju preneo zahtev Udruženja noćnih klubova Kriznom štabu da su spremni za rad pod uslovom da u klubve dolaze samo vakcinisani.

- O tom zahtevu nije razgovarano, već je dopušteno noćim klubovima da rade, što znači da je to bio njihov prdlog još u maju i siguran sam da će oni to ispoštovati jer su sami predložili. To su predlagali vlasnici restorana i noćnih klubova još tokom proleća - pojasnio je Vesić i podsetio da je predlagao da na koncerte i u pozorišta idu vakcinisani ili oni koji imaju pisiar test, što nije naišlo na dobar odziv u Kriznom štabu, a sada se priča o tome.

Kurir.rs/ A. K.