SVE JE SAD ONLAJN I ŠKOLA I BANKE, A ODSAD I KOMŠILUK: Nekad se pila kafica, bio kućni savet a sad zgrade imaju vajber i sajt!

BEOGRAD - Već dve decenije stanari jednog novobeogradskog solitera na svom sajtu saznaju sve što se dešava u zgradi. Tu praksu koja zamenjuje klasične oglasne table, sada su preuzeli i mnogi drugi u Beogradu.

Sve češće se dešava da stanari oglasnu tablu zamene sajtom kako bi komšije u svakom trenutku bile upoznate sa dešavanjima u zgradi. U ulici Pariske komune broj 2 tako je još od 2002. godine.

- Ja sad, kad bi me neko pitao šta je rađeno pre dve godine u zgradi, ja ne bih znao, ali na tom sajtu bukvalno mogu da vidim šta je rađeno sve od 2002. godine do danas, tako da to dođe, hajde da kažemo, neki spomenar - rekao je Zoran Madžarević, upravnik i stanar zgrade za RTS.

Stanari su zahvaljujući sajtu uvek obavešteni o svim planiranim radovima u zgradi, završnim računima, čak i o tome kako se ponašati u slučaju požara. Nadežda na ovoj adresi stanuje više od 60 godina.

- Ne možemo da pamtimo sve šta se dešavalo i šta se dešava u zgradi, tako da uđete na sajt i završite posao za pet minuta. A pošto je naš sajt dosta dugačak, od 2002. godine, malo nam više vremena treba. Ali imamo puno pozitivnih, od 2002. godine zgrada je počela da cveta - rekla je stanarka Nadežda Mirović.

Kad je komunikacija efikasna, i problemi se lakše rešavaju.

- Jednom kad smo imali problem sa curenjem vode u stanu, pa je čovek iz Amerike video da je u njegovom stanu problem, on mi je tad poslao mejl da je u Americi, i rešili smo problem zahvaljujući toj komunikaciji - dodao je upravnik zgrade Madžarević.

I stanari Vladetine broj 3 od 2018. imaju sajt. Pokrenuo ga je jedan stanar.

- U početku je bilo veliko interesovanje, pisale su komšije na samom sajtu, išla je dobro komunikacija, ali eto vremenom se to interevocanje izgubilo. Ono što nam je taj sajt omogućio jeste to da možemo da se dogovorimo onlajn, i da ne moramo da zakupljujemo neki prostor opštine da bi se dogovorili u vezi tih pitanja održavanja stambene zajednice - objasnio je stanar Ilija Mićović za RTS.

Svako ko nije prisustvovao sednici skupštine stanara zahvaljujući sajtu zna detaljno o čemu se govorilo i šta su se stanari dogovorili. Tako su, zahvaljujući modernoj tehnologiji, stanari informisani, a izgleda i složniji.

Kurir.rs/RTS