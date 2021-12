VESIĆ: Ulice su prohodne, ekipe nastavljaju sa radom!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da od jutros u gradu nema problema u snabdevanju strujom i grejanjem, osim u Obrenovcu gde je toplana vezana za TENT.

Rekao je da očekuje da su Obrenovčani dobili vodu a da će u toku dana dobiti grejanje.

Prema njegovim rečima, ulice prvog priorieta u Beogradu su prohodne i ekipe nastavljaju sa radom.

Još uvek je, kaže Vesić, devet linija gradskog prevoza skraćeno, uglavnom zbog palih stabala drveća ili su problem napravila parkirana vozila.

Vesić očekuje da će se sutuacija sa gradskim pervozom normalizovati tokom dana.

Juče je, kaže, javno preduzeće Zelenilo Beograd imalo 205 intervenicija.

Inače, zakon nalaže da četiri sata po prestanku padavina moraju da budu očišćene ulice prvog prioriteta, a u prestonici su to one kojima saobraća gradski prevoz. To je tačno 1.900 kilometara u Beogradu. Pored ovoga, 48 sati po prestanku padavina čiste se ulice drugog prioriteta, a to je 500 kilometara ulica u prestonici. Tako da dežurne ekipe rade i puno više od onoga što je zakonska obaveza.

