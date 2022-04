AGONIJA KOJA TRAJE MESECIMA! Stanovnici Zvezdare besni, svako jutro im put blokiraju kamioni! (FOTO)

Stanari zgrada u Zahumskoj ulici na Zvezdari, ali i oni iz okolnih zgrada mesecima su u agoniji, i to posebno u jutarnjim satima jer im put redovno preprečuje kamion koji odnosi šut sa susednog gradilišta, gde jedan investitor zida višespratnicu.

foto: Privatna arhiva

Besni stanari požalili su se Kuriru da se kamion za šut, koji i pešacima i vozilima preprečuje put, pojavljuje u isto vreme, između 9.30 i 10 časova, kada neki od njih krenu na posao ili da obave druge obaveza.

Kažu da zbog tog zagušenja saobraćaja na uglu Zahumske i Čelopečke ulice, praktično u srcu Zvezdare, odmah iza Vukovog spomenika, čak i po pola sata i duže budu zarobljeni u kolapsu zbog čega kasne na posao, sastanke ili su onemogućeni da završe druge obaveze.

foto: Privatna arhiva

- Da stvar bude još gora, kamion koji preprečuje put na tom mestu staje na zoniranom području i to tik ispred znaka koji pokazuje da je tu zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila. Dakle, dokle god oni šut i otpad u kamion ne utovare, što ume i da potraje, mrdanja za nas nema. Niko tuda ne može da se kreće ne samo zbog vozila koja su tu smetnja već i zbog prašine koja se pravi izbacivanjem šuta. Nije mi jasno zašto taj posao ne obave noću, kad je slabiji saobraćaj i ljudi ne žure za poslom - kaže za Kurir jedan od revoltiranih stanara.

Načelnik Komunalne milicije Građani treba nama da prijave slučaj Načelnik Komunalne milicije Ivan Divac za Kurir kaže da svaku smetnju treba prijaviti onome ko je za to nadležan. - Ukoliko dolazi do zauzeća površine, o čemu je ovde verovatno reč, građani Zahumske treba to da prijave Komunalnoj miliciji. To mogu da urade putem sajta ili Beokom servisa. S druge strane, ukoliko se konstantno dešava blokada saobraćajnice, slučaj bi trebalo prijaviti i Saobraćajnoj policiji - rekao je Divac. foto: Kurir TV

U prilog njegovim tvrdnjama svedoče i fotografije na kojima se jasno vidi da je kamion parkiran na metar od znaka za zabranu zaustavljanja i parkiranja. Takođe, vide se i blokirana vozila koja ne mogu da se maknu dok se kamion ne pomeri.

foto: Privatna arhiva

Kurir je ovim povodom kontaktirao sa auto-prevoznikom Njegošem Obradovićem, vlasnikom kamiona koji je juče uslikan da odnosi šut, i kada smo ga upitali ima li dozvolu za zaustavljanje, utovar ili istovar materijala tokom radnog dana u centralnoj gradskoj opštini, Obradović je bio prilično zbunjen.

- Ne razumem vas. Imam dozvolu deponije Vinča da tamo odnesem šut. Mene je pozvao neki Željko, on je valjda investitor, i tražio da odnesem šut. Juče sam prvi put bio na tom gradilištu u Zahumskoj. Ne znam da mi je za to potrebna neka dozvola - rekao je on kratko za Kurir.

foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Rešenjem o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanja na teritoriji grada Beograda, definisano je da se na teritoriji centralnih gradskih opština, uključujući i Zvezdaru, teretna vozila koja nisu u tranzitu, čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tona, mogu zaustaviti i parkirati na kolovozu u vremenu od 20 časova do sedam sati ujutru i to samo dok traje utovar/istovar, ali ne duže od 15 minuta i to na osnovu dozvole, u formi rešenja, koju izdaje Sekretarijat za saobraćaj.

Izuzetno, teretna vozila preko 12 tona najveće dozvoljene mase za snabdevanje gradilišta mogu se kretati i vršiti snabdevanje u vremenu od devet do 14 sati i od 18 do sedam časova unutar zone oivičene ulicama Klanički kej, Dunavskom, Bulevarom vojvode Bojovića, Karađorđevom, Savskim trgom, Savskom, auto-putem, Toplice Milana, Vladimira Tomanovića, Vojislava Ilića, Gospodara Vučića, Bulevarom kralja Aleksandra, Batutovom, Dimitrija Tucovića, Ruzveltovom, Mije Kovačevića i Bulevarom despota Stefana, ali takođe uz dozvolu gradskog Sekretarijata za saobraćaj. Iz ovog sekretarijata Kurir do zaključenja ovog broja nije dobio odgovore povodom problema stanara Zahumske ulice s kamionom za prevoz šuta.

Suzana Trajković