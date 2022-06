SVEČANO U SKUPŠTINI GRADA BEOGRADA: Gradonačelnik Šapić simbolično preuzeo dužnost od bivšeg gradonačelnika Radojičića

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić simbolično je danas u Starom dvoru preuzeo dužnost od bivšeg gradonačelnika prof. dr Zorana Radojičića i tom prilikom mu zahvalio na svemu što je tokom svog mandata uradio. Šapić je istakao da će Radojičiću, kao i svim bivšim gradonačelnicima, vrata zdanja Skupštine Grada Beograda uvek biti otvorena.

– Nadam se da ću, ukoliko mi bude potrebno i neophodno, moći i sam da dobijem savet ili informacije od bivšeg gradonačelnika. Zahvalan sam mu za sve što je uradio u prethodne četiri godine, a nova uprava Grada Beograda će pokušati da sve dobre stvari nastavi, kao i da one koje su bile manje dobre promeni ili da na njih pozitivno utiče. Važno je da se održi kontinuitet dobrog rada u prethodnih desetak godina – rekao je Šapić u izjavi za medije u Starom dvoru.

foto: Beoinfo

Novi gradonačelnik je najavio da će uskoro predstaviti svoj tim i pomoćnike, kao i da će u redovnim intervalima imati konferencije za medije, što je važno kako bi svi bili upoznati sa onim što je urađeno u određenom periodu.

Najvažniji projekti, dodao je Šapić, svakako će biti nastavljeni.

– Prioritet ove jeseni i zime biće spremnost javnih komunalnih preduzeća, naročito GSP-a, gde ima mnogo problema, kao i „Beogradskih elektrana”. Stabilnost energetskog sistema rešavaće se na nacionalnom nivou, a mi moramo da vodimo računa da u Beogradu budu topli domovi, vrtići, škole i da to funkcioniše besprekorno. Očekujemo da će zima biti jedna od najtežih u poslednjim decenijama i to ne samo kod nas nego u čitavoj Evropi, zbog čega je stabilnost energetskog sistema prioritet nad prioritetima, te to trenutno doživljavam kao svoj najveći zadatak – istakao je Šapić.

foto: Beoinfo

Gradonačelnik Beograda je najavio i da će insistirati na saradnji sa svima, te da će svaki sprovodljiv predlog biti prihvaćen.

Bivši gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je poželeo sreću novom gradonačelniku Aleksandru Šapiću i izrazio uverenje da će on raditi na dobrobit i u korist Beograđana.

– Bilo mi je zadovoljstvo što sam u prethodne četiri godine zajedno sa svojim timom radio na unapređenju i funkcionisanju grada. Verujem da će novi tim gradonačelnika Šapića nastaviti čitav niz projekata koji su započeti u prethodnom periodu i da će biti novih projekata koji će omogućiti da Beograd izgleda kao bolje i lepše mesto za život naših sugrađana. Iskustvo je važan faktor u vođenju ovako velikog grada, a novi gradonačelnik ga nesumnjivo ima jer je već deset godina u lokalnoj samoupravi i verujem da će raditi u interesu Beograda – rekao je Radojičić.

foto: Beoinfo

Govoreći o projektima i onom što je do sada postignuto i po čemu će ga, po njegovom mišljenju, Beograđani najviše pamtiti, Radojičić je istakao da je to svakako „Tiršova 2”, kao i ekološke teme koje su pokrenute u prethodne četiri godine i koje su postale tema broj jedan.

Kurir.rs/Beoinfo