ČUDESNA PRIČA O DEKI RADOVANU, TIHOM HEROJU SAJMA KNJIGA, ZBOG KOG JE SRBIJA PLAKALA Nisu imali vremena... a onda je došla Milica

Na Sajam knjiga u Beogradu je došao neprimetno, gotovo stidljivo, a sa njega je zaslugom društvenih mreža otišao kao diskretni heroj.

Ovo je ukratko u jednoj rečenici priča o pesniku, profesoru geografije i istorije, Radovanu Topreku Rastušaninu iz Doboja, čija priča već nekoliko dana kruži društvenim mrežama.

I to sa srećnim krajem, zahvaljujući Milici Marinković iz Kragujevca, koja je volontirala na štandu Fakulteta društvenih nauka na sajmu.

- Volontirala sam na štandu društvenih nauka za svoj fakultet, i pošto nam je bila obaveza da stojimo tamo tako jedno pet sati, nisam mogla da ga ne primetim kako stoji tako satima sam, sa koferčetom i poređanim knjigama oko njega. Kada sam pročitala naziv knjige, nešto me privuklo da mu priđem. Tako samo prišla i kada smo pričali, desilo se kasnije cela magija - rekla je Milica.

- Što je i za mene bilo iznenađujuće, bilo je minimalno negativnih komentara. Bilo je onako, da kažem, par njih koji su mislili da sam ja ovo radila radi slave, a ne iz osećaja - kaže Milica.

"Sedeo sam na stepeništu, onda je omladina krenula da prilazi"

Radovan je na sajam knjiga došao da promoviše svoju knjigu "Živa istina".

Šta se u stvari dogodilo "Volim šalu, ne mrzim ljude", kaže za Espreso Radovan Toprek Rastušanin koji je jednim snimkom osvojio srca korisnika TikTok-a. Ko je bio na ovogodišnjem Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga možda je i sam primetio starijeg čoveka sa šeširom koji je nekoliko primeraka svoje knjige, skromno i nenametljivo, stavio na pod, pored crnog kofera sa kojim je prevalio dalek put preko Bosne i Hercegovine, sve do Beograda. E, to Radovan! Pesnik, pevač, satiričar, humorista, nastavnik istorije, geografije i demokratije, majstor i astronom "za svoju dušu". Da je Radovanu neko rekao da će mu plemenitost jedne nepoznate devojke, koja ga je snimila na Sajmu i video postavila na popularnu društvenu platformu, doneti više stotina novih čitalaca, sigurno bi u svom stilu kazao neku šalu i ne bi poverovao da je tako nešto uopšte moguće.

- 9. avgusta sam dobio tu svoju knjigu u radnji i pokušavao sam prodavati po Republici Srpskoj, a onda sam odlučio sam da tu svoju zbirku pokušam na Sajmu predstaviti. Nisam imao nikakav dogovor sa organizatorom, pokušao sam i nije uspelo. Nisu imali vremena, i oni su okupirani oko svega toga. Onda stao da onako pored stepeništa između štanda Fakulteta društvenih nauka Beograd i Televizije Beograd. Omladina, oni su tu se pojavljivali. Ja sam malo i sa njima recitovao svoje pesme, oni su prilazili, Milica je odmah se zainteresovala, pogledala knjigu i kupila. Žao mi je što nisam poklonio knjigu koliko je zainteresovana bila - priča Radovan.

U nerednom momentu se pojavilo i obezbeđenje, jer Radovan nije prijavio svoj štand, ali u njegovu odbranu su stali studenti.

- On je prišao i pitao me koliko košta knjiga. Ja kažem 10 maraka, 600 dinara ili 5 evra. A onda me je pitao da li imam svoj štand. Ljutito sam rekao da imam svoj. Onda me je pitao gde mi je i da li znam da se štand mora prijaviti i platiti, jer je to vlasništvo Sajma. Ja onda opet njemu odgovaram onako ljutito. Onda se ova omladina uključila, videli su da on mene malo kao provocira - priča Radovan.

Ceo tiraž otkupio fakultet - Oni su mene pozvali telefonom, da ja donesem koliko imam knjiga, da će oni to otkupiti - priča Radovan. I ceo tiraž je otkupljen. - Rekli su, fakultet će vam odmah isplatiti, a vi ćete samo sedeti i potpisivati autograme. To se ne može ponoviti, tako nešto. Koja je to snaga, koja je to volja, da se oni odluče da otkupe - kaže Radovan. Kome se ne dopadne knjiga, vraća mu se novac! - Nisam ja materijalista, imam dovoljno, hvala Bogu, ali je meni želja bila da se ova moja zbirka pročita. 50 godina ja to pišem, imam hiljadu pesama i srećan sam kada neko želi da je pročita, ne da stoji nekome na polici samo. Zato sam ja rekao, vraćam pare svakome - rekao je Radovan.

