RADNICI FAST FUDA NA MUKAMA ZBOG BAHATE MENADŽERKE: Smrzavamo se po ceo dan, ne da nam da zatvorimo vrata iz jednog razloga!

Radnici jednog kioska brze hrane na pravim su mukama zbog stroge menadžerke koja im ne dozvoljava da zatvaraju vrata!

Oni se tokom čitave zime smrzavaju na radnom mestu, jer je menadžerka zabranila da se klizna vrata zatvaraju.

- Naime, radim u fast fudu, menadžerka kaže da klizna vrata u našem slučaju moraju uvek biti otvorena ako je napolju iznad nule, tek kada je oko nule ili niže se zatvaraju vrata. Svi se žalimo da je hladno, takođe i gosti, ali ona kaže da je to to, da li neko ima informaciju da li je to tačno? Svakako planiram da dam otkaz zbog drugih stvari, ali radiće na mom mestu moje koleginice i ne bih baš da se mi kao ženske osobe smrzavamo po ceo dan - požalila se jedna studentkinja na društvenim mrežama u grupi "Studenti beogradskih univerziteta".

foto: Printscreen Facebook

Dodala je da se gosti žale da im je hladno i da ne mogu da sede da pojedu obrok od hladnoće.

- Poznanica je ranije radila u nekoj cvećari, gazdarica je branila da se zatvaraju vrata jer mušterije neće doći ako su vrata zatvorena. Budale svašta pročitaju na internetu, pa se posle prave pametni - navodi se u jednom od komentara.

