Slušaj vest

Beogradski zoološki vrt krije pravog starca među reptilima – aligatora Muju, koji je gotovo vekovni stanovnik vrta i apsolutni svetski rekorder po dugovečnosti među aligatorima u zoo vrtovima. Muja je stigao u Beograd 1937. godine iz Nemačke, preživeo bombardovanje i potpuno razaranje vrta u Drugom svetskom ratu, a danas, sa skoro 100 godina, i dalje privlači pažnju posetilaca svojim "šarmantnim osmehom" i preistorijskom snagom.

Kako živi Muja danas i zašto je postao prava legenda Beograda, za Euronews govori biolog Kristijan Ovari.

"Nažalost, mnogo informacija o njemu je izgubljeno za vreme Drugog svetskog rata tokom bombardovanja kada je izgorela arhiva. Ono što iz novinskih članaka zasigurno možemo da kažemo - Muja je stigao kod nas 1937. I faktički on je ne samo otvorio vrt nego jednu celu epohu koja je sledila za njim. Znamo da je došao iz Nemačke i u suštini na osnovu slika koje se vide u novinskim člancima već je bio veličak. Sad se već bliži 100 godina budući da je zoološki vrt osnovan 1927. godine", kaže Ovari i dodaje:

"Što se tiče samog aligatora, zanimljivo je još dodati da do 2007. godine Ginisova knjiga rekorda ga prepoznaje zvanično kao najstarijeg aligatora. I druga zanimljiva stvar - on je zapravo najstariji aligator u pisanoj istoriji zooloških vrtova ikada zabeležen. Stvarno ne možemo da kažemo koliko će još biti sa nama ali definitivno da svaki dan koji nam donese je jedna nova radost i u stvari jedan dar od njega", rekao je Ovari.

Foto: Filip Plavčić

Muja je i dalje aktivan – iako star, ne predaje se

Biolog ističe da Muja, uprkos godinama i zdravstvenim problemima, pokazuje snagu preistorijske zveri.

"Što se tiče samog Muje, znamo da je mužjak, znamo da svake godine voda i dan danas zabruji oko njega na proleće, kad izađe napolje, krene da doziva ženke, tako da se ne predaje. I naravno, kako ne bi osvojio naša srca sa onim svojim šarmantnim osmehom aligatora. Ali nemojte se prevariti, iako je Muja star skoro jedan vek iako ne vidi na jedno oko. Iako su mu 2012. morali da amputiraju jednu prednju šapicu da bi ga spasili, jer to je krenula jedna staračka suva gangrena, on se i dalje drži. I verujte mi, kad je doba hranjenja u pitanju, onda vidite pravu snagu te preistorijske zveri koja u trenutku skoči i zgrabi svoj plen", kaže Ovari.

Posetioci često pitaju zašto Muja miruje.

"Pitaju posetioci često zašto se on sad ne kreće. Da li je on pravi... Gmizavci su hladnokrvne životinje. Oni energiju troše štedljivo na kretanje. Znači, on čuva svoju snagu ili izađe da se sunča ili se vrati u vodu da se rashladi, ali inače se jako slabo kreću. Generalno, najpokretljiviji su kad love, a verujte mi, ne biste voleli da ga vidite kako to radi", objašnjava Ovari.