ĐORĐEVIĆ: Poslodavac u obavezi da prijavi sezonskog radnika

BEOGRAD - Predlog Zakona o sezonskim radnicima predviđa da je obaveza poslodavca da prijavi sezonskog radnika u centralni registar i plaća poreze i doprinose, rekao je danas ministar za rad, zapošljavanje boračka i i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

On podseća da je postojao veliki problem jer je organizacija rada sezonskih radnika bila pod velom tajne, nije bila uređena i bilo je mogućnosti za zloupotrebe da ti radnici ne budu prijavljeni.

"Tu dolazimo do problema ukoliko dođe do bilo kakve povrede, jer su bili uskraćeni radničkih prava. Želimo da to promenimo", rekao je Đorđević.

On je pojasnio da je završena javna rasprava i da očekuje da se u narednih 15 dana implementiraju primedbe, a zatim da zakon ide na Vladu Srbije a zatim u Skupštinu.

Zakonom je predviđen usmeni dogovor između radnika i poslodavca, a Đorđević pojašnjava da to znači da se radniku saopšte prava i da to nije ništa različito od onoga što mu zakonom o radu pripada.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir