POSTEPENA PROMENA VREMENA: U Srbiji danas pretežno sunčano, uz lokalnu oblačnost i kratkotrajne pljuskove

BEOGRAD - U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, ali će posle podne lokalni razvoj oblačnosti ponegde usloviti kratkotrajne pljuskove i grmljavinu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren vetar, koji će u košavskom području i planinskim predelima istočne Srbije povremeno biti jak. Jutarnja temperatura biće od 13 do 22 stepena, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće oko 22, a najviša dnevna oko 33 stepena.

Nastavak relativno povolјne biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. U najtoplijem delu dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja.

