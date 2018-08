SMENA SUNCA I KIŠE, ALI OD SPARINE ĆEMO DISATI NA ŠKRGE: Petak širom Srbije promenljiv i topao, a za vikend - PAKAO

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima.

foto: Vladimir Šporčić

Lokalno se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, ujutru i pre podne na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima.

foto: Printscreen/RHMZ

Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 14 do 19 C, najviša dnevna od 29 do 32 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom, uglavnom u prvom delu dana.

foto: Printscreen/RHMZ

Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura oko 19 C, najviša dnevna oko 30 C.

Izgledi vremena za sedam dana, do 7. septembra: Za vikend pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom posle podne i uveče. Najviša temperatura u većini mesta od 30 do 33 C.

foto: Vladimir Šporčić

Početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno i svežije sa češćom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Od četvrtka pretežno sunčano, uz lokalnu pojavu pljuskova i grmljavina i porast dnevne temperature.

