UŽAS! MALA MIJA JE SAMO PALA I PREMINULA NA TRENINGU: Zašto nam deca umiru iznenada!?

Uprkos obaveznim lekarskim pregledima, koje deca prolaze pre nego što počnu da se bave sportom, i dalje se događa da mali sportisti usled zdravstvenih tegoba izdahnu na terenu, kao što se to u ponedeljak desilo maloj Miji Milošević (13) iz Subotice, koja je preminula posle prvog treninga odbojke.

Tvrdnje porodice i trenera da je Mija bila zdravo i snažno dete, i da je kao višegodišnji sportista uspešno prolazila sve lekarske preglede, otvorile su pitanje adekvatnosti tih pregleda, za koje i sami stručnjaci iz sportske medicine smatraju da nisu dovoljno detaljni i sveobuhvatni, jer bi to bilo skupo.



foto: Privatna Arhiva

Nadležni ćute

Otuda, kako navodi dr Miloš Obrenović, specijalista interne i fizikalne medicine, nadležni već godinu i po dana ne odgovaraju na zahtev grupe lekara za unapređenje pravilnika koji propisuje koje sve preglede sportisti treba da prolaze kako bi se preciznije utvrdila njihova zdravstvena sposobnost.

Dr Obrenović upozorava da su školska deca u pubertetu posebno u riziku od nastanka iznenadnih zdravstvenih problema, jer se njihovo telo tada ubrzano razvija i hormonski i fizički. Zbog toga je u tom uzrastu potrebno obavljati češće, ali i detaljnije preglede.



- Novim Zakonom o sportu iz 2016. jesu uvedeni obavezni zdravstveni pregledi za decu kao uslov za upis u sportski klub ili na takmičenje. Ali ti osnovni pregledi nisu dovoljno detaljni i naša sugestija je da, pored antropometrije, EKG srca i osnovne krvne slike, u njih bude obavezno uključena i detaljna hemijska i biohemijska analiza krvi i test opterećenja. Tek nakon toga sigurno bi se znalo kome treba dopunsko ispitivanje i kod koga postoji genetski rizik od nastanka infekcija i bolesti specifičnih za sportiste. Prošle godine predložili smo ovakve promene u pravilniku i čekamo odgovor već više od godinu dana - kaže dr Obrenović, koji pretpostavlja da su razlog tome finansije:



- To bi poskupelo medicinske procedure, koje su obavezne i pokrivene osiguranjem. Neki kažu da je to prevelik trošak jer je učestalost fatalnih događaja u sportu vrlo mala. Smrtnost stvarno jeste mala, meri se promilima, ali moramo da znamo da život nema cenu, to je stav medicinske struke - zaključuje dr Obrenović.

foto: Nadica Harminc

Pala na zagrevanju

Šta se zapravo dogodilo s malom Mijom i da li je moglo da se predupredi uz bolju zdravstvenu kontrolu, biće jasnije nakon obdukcije njenog tela u Kliničkom centru Vojvodine. Zasad je poznato da je Mija preminula u ponedeljak uveče u subotičkoj bolnici, nakon što joj je iznenada pozlilo na odbojkaškom treningu u fiskulturnoj sali srednje Tehničke škole „Ivan Sarić“. Ona je nekoliko godina ranije trenirala u plivačkom klubu Spartak, a u odbojkaški klub Subotica tek što je stigla, u ponedeljak joj je bio prvi trening. U klubu navode da joj je pozlilo i da je pala već na početku zagrevanja. Treneri su priskočili da joj pruže pomoć, Hitna pomoć je stigla odmah i odneli su dete u bolnicu, gde, nažalost, ni lekari uz reanimaciju nisu mogli da joj pomognu.



- Mija je bila pravi sportista, šest godina je plivala. Do sada nismo imali slučaj ni sličan ovome. Sve se dogodilo za desetak minuta. Nismo uspeli da joj pomognemo - priča u šoku Nataša Jančikin, direktor i trener odbojkaškog kluba Subotica.

Pun zdravstveni karton

Ona dodaje da su u Mijinom zdravstvenom kartonu upisani svi zdravstveni pregledi potrebni za upisivanje u sportski klub, kako i da je njen otac Đorđe, inače sportista, potvrdio da je redovno obavljala sve potrebne preglede.

Mijina porodica, otac Đorđe i majka Jasna, zanemeli su od bola posle tragedije koja ih je zadesila i nisu mogli da daju nikakvu izjavu. Kako saznajemo, sestra Una je bila nerazdvojna s Mijom, a bake Pavka i Katarina ponosile su se unukama. Mija će biti sahranjena u četvrtak na Senćanskom groblju.

Dete za primer

ODLIKAŠ I ŽELJNA ZNANJA foto: Privatna Arhiva Mala Mija je bila odlikaš, bavila se sportom od kada je krenula u školu, a kao vunderkind imala je veliku želju za znanjem, priča za Kurir njena razredna Mirjana Miljković.

- Divila sam se njenoj energiji, bila je željna znanja i aktivnosti. Svi smo u šoku. Dete je bilo stalno vedro i nasmejano, zanimali su je i sport i umetnost i vannastavne aktivnosti i sekcije u školi, crtanje i vajanje. Odličan đak, među najboljima u školi na likovnom, kreativno dete koje je stizalo i na folklor i plivanje. Bila je veoma omiljena među učenicima, sada je to i za njih ogroman gubitak. Ne znam kako ću i sama uspeti da saopštim deci takvu tragičnu situaciju. Svi me pitaju šta je moglo da se desi takvom detetu, koje se nikad nije žalilo. Obično nam roditelji skrenu pažnju na problem ako je dete zdravstveno osetljivo, ali sa Mijom nikad nije bilo problema - kaže Miljkovićeva.

Kurir.rs/N. Harmin - S. Đorđević Foto: Privatna arhiva

Kurir

Autor: Kurir