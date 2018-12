DETALJNA PROGNOZA ZA DECEMBAR: Imaćemo 13 snežnih dana, a prvi je 9. decembar! Evo šta nas čeka u NOVOGODIŠNJOJ NOĆI i za praznike

BEOGRAD - Početak naredne nedelje donosi nam pad temperature za oko 5 stepeni i sneg, a prema dugoročnoj prognozu RHMZ, do kraja meseca imaćemo minimum 13 snežnih dana, koliko će između ostalog biti i u Beogradu.

Vreme kao današnje zadržaće se u Srbiji do 9. decembra, za kada je u nižim predelima, kao što su Beograd, Niš i Kragujevac, prognoziran sneg i pad temeprature. Jutarnje temeprature kretaće se oko 0, dok će najviše dnevne biti od 5 do 8 stepeni.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

Najzanimljivije je što ga, prema dugoročnoj prognozi za decembar na zvaničnom sajtu RHMZ, ima i za Novu godinu, odnosno počeće da pada 28. decembra i nastaviće i u novogodišnjoj noći. Isto to je prognozirano i za Niš i Kragujevac.

Za početak, prvi naredni sneg možemo da očekujemo početkom sledeće nedelje, tačnije 9. i 10. decembra. Jutarnje temeparture kretaće se od 0 do 2 stepena u plusu, a tokom dana ići će do oko 6 stepeni. Potom, prema podacima RHMZ, 11. decembra biće suvo, ali hladnije. Jutarnja temperatura će biti oko -2 , a najviša dnevna oko plus 4. Potom slede dva snežna dana.

Zadržaće se slične temeprature - oko -2 jutarnje, a najviše dnevne oko 4.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

Opet slede dva suva dana, 17. i 18. i skok temperature. Prognozirane su jutarnje od oko 0, a najviše dnevne oko 6. Narednog dana, prognoziran je sneg. Jutarnja temperatura oko 0, a maksimalna dnevna oko 7.

Od 20. decembra, kada se prognozira suvo vreme, temeprature će se razlikovati za oko stepen-dva, uz povremeni sneg svakog drugog dana, dok je za 27. prognoziran i mali skok, kada će najviša dnevna biti iznad 8 stepeni. Potom se temepraturna krivulja spušta za 2, 3 stepena Celzijusovih do kraja godine i od 28. do 1. janura padaće sneg.

foto: Reuters/Ilustracija

Tako pokazuje dugoročna prognoza za decembar, objavljena na sajtu RHMZ, međutim, tu su uvek moguće oscilacije, naglašavaju meteorolozi.

Meteorolog Đorđe Đurić iz "Weather2Umbrella" kaže za list da je aposlutno izvesno zahlađenje od naredne nedelje i sneg u nižim predelima, i to posle vikenda za kada se prognozira čak 12 stepeni.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

Prema njegovim rečima, i u ponedeljak se zadržava, uslovno rečeno, toplo vreme - od 5 do 10 stepeni, a odna u utorak sledi manje zahlađenje i uslovi da kiša pređe u sneg u nižim predelima.

foto: AP/Ilustracija

- Neće biti minusa, već će maksimalna dnevna biti koji stepen iznad nule. Dakle, od tada nas očekuje to zahlađenje. Tako će se zadržati do narednog vikenda. Jutarnja malo ispod nule i blagi mraz, dok će dnevna biti u plusu. Oko 19. decembra biće kišovito, sneg na planinama, a posle toga ponovo otopljenje - naveo je Đurić.

Kako on kaže, do kraja decembra nećemo imati nagle promene vremena, da iz plusa idemo u -10, već ćemo imati srednju masimalnu 8, minimalnu oko 0.

foto: AP/Ilustracija

- Kada nastupi smena toplog talasa tada bi temeperature bile za oko 4 stepena iznad proseka, a zahlađenje isto toliko ispod proseka. Biće klasični decembar - ističe sagovornik lista.

Kako Đurić prognozira, za Novu godinu on ne vidi sneg, jer na 10 godina budu dve do tri snežne u tom periodu kod nas.

foto: Reuters/Ilustracija

- Sada se ne može sa sigurnošću reći da će biti snega. Naše Nove godine su suve, maglovite, bez snega - navodi on. I naš poznati meteorolog Nedeljko Todorović kaže da ove godine neće biti jake zime.

(Kurir.rs/Blic/Foto: AP/Ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir