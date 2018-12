TEŠKA ISPOVEST SAMOHRANE MAJKE IZ SUBOTICE: Ostavila sam obuću na popravku, ali posle nisam imala novca da platim... Obućar ju je proganjao mesecima, a kada čujete šta se na kraju desilo, OSTAĆETE BEZ TEKSTA

SUBOTICA - Marina S. (42) samohrana je majka iz Subotice koja je mesecima doživljavala, kako je sama priznala, veliku sramotu, jer ni slutila nije da neće imati novca da plati obuću koju je odnela na popravku.

Marina se javila Kuriru, želeći da "podeli muku sa nekim", ali i naglas razmisli da li je ona pogrešila ili ne. Ipak, kako kaže, otvorila je dušu, pa i obućaru, a i nama opisala šta se tačno dešavalo protekla tri meseca. Naime, u oktobru je odnela kod obućara par cipela, da bi potom službeno otišla na put i nakratko zaboravila na to. Obuća je kod zanatlije ostala do decembra, a onda je odlučio da je kontaktira i pita šta se dešava. Ni slutio nije da Marina nema novca da mu plati, niti da zna kako da reši problem.

"Ja razumem da je to njegova egzistencija, ali da li on razume moju? Da li su pozivi dva puta dnevno vredni pritiska? Njegova poruka glasila je: "Ovde obućar, vidim nećete da se javite na telefon. Rekli ste da ćete doći po obuću, a nema vas, recite u čemu je problem, obuća stoji kod mene skoro tri meseca." Odgovorila sam mu sledeće i molim da mi niko ne sudi pre nego što zamisli kako je biti u mojoj koži: Nema potrebe da se ljutite, stvarno sam zaboravila iz mnoštva problema, a kada sam rekla da ću da da dođem taj dan sam shvatila da nemam novac da to uradim. I stvarno nije u redu da doživljavam sramotu i prozivke i od obućara zato što vi ne možete da pojmite da neko nema tih 3.000 dinara da dođe kad hoće, sredinom meseca. Bolje prebrojte sopstvene blagoslove, jer očigledno ne razumete kako život izgleda kada ste samohrani roditelj u Srbiji. Dobijam platu sutra, poslaću dete ili sutra ili u ponedeljak po obuću. Vama se izvinjavam, ali nije bilo potrebe za takvim nastupom, jer ako ste mislili da me osramotite ili učinite da se osećam jadnom, verujte, to doživljavam svakog dana", podelila je ona poruku koju mu je poslala.

Mišljenja su podeljena, a ona je na kraju svog pisma našoj redakciji naglasila da je samo želela da pred praznike probudi neka srca i da ljudi shvate gde i kako živimo.

"Ponosna sam na svoj odgovor dotičnom obućaru, jer smatram da svi treba da se pozovemo na red kako bismo opomenuli društvo na i dalje postojanje srdačnosti, čak i kada ne izgleda tako", zaključila je ova Subotičanka.

