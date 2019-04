SUTRA TRK U POŠTU, 1.300 DINARA ČEKA VAS NA ŠALTERU: Leže dividenda od besplatnih akcija beogradskog aerodroma! Ako dosad ništa niste dizali, čeka vas fina svota

BEOGRAD - Građani koji poseduju akcije Aerodroma "Nikola Tesla" dobiće 1.300,87 dinara dividende za svaku deonicu 16. aprila.

To znači da ako je strpljenje vaša jača strana i do sada ništa niste podigli od 2010. godine, od kada se dele akcije i dividende, na računu će vas sačekati oko 10.600 dinara.

Ako ste imali pravo na besplatne akcije 2008. godine, kada su se građani za njih prijavljivali, i u međuvremenu ih niste prodavali, onda vas na šalteru neke od pošta u Srbiji čeka sledeće:

- Imate pet akcija NIS-a koje vrede po 730 dinara pojedinačno, što je oko 3.650 dinara ukupno

- Posedujete jednu akciju Aerodroma koja vredi 830 dinara

- Uplaćeno vam je 1.700 dinara na osnovu akcija Akcijskog fonda

- Od dividendi tokom prethodnih godina svakom građaninu je uplaćeno ukupno 3.100 dinara

Zaključak je da ako prodate sve akcije koje su se delile do sada možete da dobijete 4.500 dinara i kada se na sve to doda novac od dividendi ukupan iznos je 10.600 dinara. Samo ponesite ličnu kartu. Novac od akcija možete dobiti samo ako prodate deonice i to se takođe vrši u "Pošti" davanjem naloga za prodaju.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir