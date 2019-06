PROPALA TURISTIČKA PREDSEZONA ZBOG LOŠEG VREMENA U MAJU: Crnogorci digli cene u nebesa! SKUPO

U privatnom smeštaju najam kreveta skočio je za pet evra te je najjeftini smeštaj sada od 15 do 40 za noć

Cene apartmana i soba u Crnoj Gori drastično su skočile zbog nezapamćenih kiša i niskih temperatura tokom maja i početka juna, pa smeštaj u privatnom sektoru za noć košta od 15 do 40 evra! Sada će turisti, umesto 100 evra za 10 dana, koliko bi platili iznajmljivanje najjeftinijeg smeštaja, morati da plate 150 evra, a one najskuplje apartmane 400 za isti period.

Kako Kurir saznaje, vlasnici privatnog smeštaja, na primer u Herceg Novom, rešili su da u drugoj polovini juna, kao i u julu i avgustu nadoknade sve što su izgubili u predsezoni, pa su odlučili da udare turiste po džepu za dodatnih pet do 10 evra.

Malo je turista

- Dosad su turisti za krevet plaćali 10 evra, ukoliko je kuća bila udaljena od plaže i imala zajedničko kupatilo, 20 ukoliko je bio u pitanju apartman udaljen od mora, a 30 ukoliko je on blizu obale. Sada više ne može da se nađe krevet po tim cenama, jer su one skočile za po pet evra, a ima i onih čiji su apartmani na obali i koji traže i 40 evra za noć. Turista ima malo, i to onih koji su rešili da svoj godišnji odmor iskoriste baš u junu nadajući se nižim cenama - ističe za Kurir jedna od meštanki Herceg Novog, koja je želela da ostane anonimna.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić potvrdio je za Kurir da je cene smeštaja u privatnom sektoru moguće povećati na licu mesta, ali ne i preko turističkih agencija:

U agencijama bez promene

- Kada postoje potpisani ugovori o aranžmanima, nije baš lako da se iznenada promeni cena. Međutim, ima i onih u kojima stoji da su cene podložne promeni, što klijent potpisuje, pa je s time saglasan. Nisam primetio da je hladno vreme uzrokovalo povećanje cena u turističkim agencijama. Ipak, davaoci usluga u privatnom smeštaju imaju mogućnost da sami kreiraju cene kako žele i moguće je da će to i raditi u narednom periodu - naveo je on.

Isto tvrdi i Milan Lainović iz jedne prestoničke turističke agencije.

- U odnosu na prošlu godinu, cene u privatnom smeštaju jesu veće, naravno u zavisnosti od objekta i mesta. Uzrok je loš start sezone, palo je dosta kiša, pa izdavaoci pokušavaju da nadoknade izgubljeno - kazao je on.





Herceg Novi

Kako za Kurir kaže naša sagovornica iz Herceg Novog, u ovom času tamo je malo turista u privatnom smeštaju.

- Bez obzira na to što će se svi truditi da nadoknade izgubljeno poskupljenjem smeštaja, to neće ni izbliza popraviti početak turističke sezone. Razlog je jednostavan - zašto bi ljudi plaćali i do 40 evra za noć kada za taj novac, ali i jeftinije, mogu da dobiju bolju uslugu u Turskoj ili Grčkoj - iskrena je ona.

