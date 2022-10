JOŠKA BROZ JOVANKU BRANI KAO LAV! Posle Tita živela pasji život! Dolanc radio za nemački BND, njega i Ljubičića je zvala NITKOVIMA

Odnos Tita i Jovanke Broz dan danas je misterija! Pred kamerama uvek osmeh i idila, ali pod krovom niko nije mogao da zna u kakvom su odnosu. Počev od priče da godinama pred Titovu smrt nisu živeli zajedno, do navoda da je služba strahovala da bi Jovanka mogla da presudi zakonitom suprugu zbog ljubomore.

Joška Broz, Titov unuk, uvek je najoštrije negirao navode da su maršal i njegova supruga bili u lošim odnosima.

Joška je u jednom gostovanju na televiziji razbio sve predrasude i gledaoce ostavio otvorenih usta kada je lavovski branio pokojnu suprugu svoga dede Jovanku Broz!

Na pitanje da li je bila toliko strašna, on je u jutarnjem programu TV Pink tada rekao:

- Ma to su priče za malu decu, da se ne ne lažemo... U poslednje vreme su te priče krenule i o njemu i o njoj... Ne znam zašto više to uopšte spominju... Kako (Stane) Dolanc, koji je bio šef šefova Udbe to nije znao, a nije to objavio posle Titove smrti a bio je prvi protiv Jovanke - priča Titov unuk Joška Broz svedočeći iz prve ruke o privatnom životu svoga dede i njegove supruge Jovanke. On je rekao da ona nije bila nikakva opasna žena, da je opasnost došla sa druge strane poput Staneta Dolanca.

foto: Youtube Printscreen

Na pitanje za koga je radio Dolanc, on je rekao za strane službe odnosno za nemačku obaveštajnu službu BND, kao i da je u vrh SFRJ vlasti došao po ključu iz Slovenije, odnosno da ga je dovela nemačka služba, da se i dan-danas seća kad je Jovanka pitala Tita ko je ovaj kad je prvi put videla Dolanca, Tito joj je rekao da ne zna, što znači da ga nije Tito doveo nego nemačka služba.

Za Dolanca se moglo čuti i da mu je oslonac bio Genšer, da ga je od nemačke BND preuzela britanska a potom i američka obaveštajna služba jer je bio vrlo kooperativan, a da se u državi tada bez njega više ništa nije moglo, kao i da je bio zavladao, bez njega se ništa nije moglo, ponašao se despotski, a Tito je stario i već gubio kontrolu.

U emisiji se moglo čuti i da je Jovanka Dolanca i generala Ljubičića nazivala "nitkovima".

- Njen život posle, bio je pasji život. Živeti u onakvim uslovima... žena predsednika države... samo što joj nije plafon pao na glavu, u vodi do pola, nema grejanja, zidovi oronuli, je l’ tako treba da živi žena predsednika države? Pogledajte kako žive žene onih koji su bili predsednici, ništa im ne fali... I na kraju šta je dobila, dobila je tih dva sa dva, šta je dobila od svega i to na velike muke... da bude sahranjena pored Tita... Ja sam prvi bio za to - pričao je Joška Broz.

foto: TV Pink Printscreen

Jovanka Broz, supruga nekadašnjeg predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, umrla je 20.oktobra 2013. godine od posledica teške i duge bolesti u 89. godini u Beogradu.

Pored Broza u emisiji je gostovao i advokat Toma Fila koji je još kao mladić upoznao Jovanku jer je došla u njegovu porodičnu kuću da od njegovog oca zatraži savet, a vremenom se sprijateljila i sa njegovom majkom.

Fila je rekao da bi svaki bio srećan da ima ženu kakva je bila Jovanka Broz, što je Joška Broz i potvrdio.

foto: TV Pink Printscreen

- To su sve priče, da se borila za vlast, da je bila opasna, lupao joj je šamare... to su sve gluposti... Ona je njega toliko volela da je to prešlo u paranoju. Ona je samo htela da oko njega budu sigurni ljudi... I taj rastanak i taj spisak Đoke Jovanića o najsigurnijim generalima... Nema tu pozadine, sve je to proizašlo iz njene prevelike ljubavi, iz njene paranoje... Ja znam koliko je to njima oboma teško padalo, pogotovo u prvo vreme... - otkrio je Broz opisujući kako je to bilo kad on dođe kod njega, sedne a Tito ćuti, razmišlja i samo u jednom trenutku kaže: "Uh, šta joj je to trebalo...".

foto: Youtube Printscreen

Broz je dodao i da je strašno bilo da Titu posle toliko godina jedan oficir ujutru donosi sve - od gaća, čarapa... a sve je ona to radila i vodila računa o njegovom celodnevnom programu i donosila mu sve što treba.

Fila je rekao i da je Tito nju mnogo voleo i da zato nikad nije hteo da potpiše razvod braka. On je kazao i da Dolancu Jovanka nije odgovarala jer je jedina mogla da kaže Titu šta misli, bez obira da li je bila u pravu ili ne a to Dolancu nije odgovoralo jer nije mogao da je kontroliše, s obzirom da u to vreme kod Tita niko nije mogao da uđe a da mu nije bilo naloženo da ne sme da mu priča ništa drugo osim lepih stvari. Fila je rekao i da su Titu pričali da ga je Jovanka trovala i da su to takve gnusobe koje je čuo.

foto: MUP Srbije

Joška je otkrio i da Tito nije dozvoljavao Jovanki da mu se meša rekao: "Ti u kući možeš da praviš red, ali u politiku mi se ne mešaj."

- U Baru joj je na stanici rekao ti ćuti pred svima i pred televizijama... Ona nije htela tim ljudima da pruži ruku, ni Ljubičiću, ni Dolancu, oni su je rastavili... Oni su bili protiv da ona ne bude ni na sahrani, a ja sam rekao da je ona njegova zvanična supruga i da je to njeno - rekao je Joška Broz otkrivši da je Tito bio u Jasenovcu privatno jer nije hteo da pravi razdor i mržnju između naroda pošto su tamo stradali i neki članovi njegove porodice.

Broz i Fila su otkrili da je Tito tražio da mu daju platu jer je hteo sve troškove u vezi sa kuhinjom, kućom i svojim životom da sam plaća, a što je bilo državno to je bilo državno.

Broz je dodao i da je ona mogla da menja kuvarice, čistačice, ali da drugi uticaj nije imala.

(Kurir.rs/TV Pink)