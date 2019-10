ŽESTOKA BORBA PROTIV VATRE: Stara planina bukti, čeka se ruski avion iljušin

Požar koji je u nedelju buknuo u Bugarskoj proširio se na jug Srbije i nepristupačne predele Stare planine, pa se vatrogasci i meštani s va trenom stihijom bore na više frontova, a u pomoć su pozvani i spasioci iz Rusije, čiji bi najveći avion za gašenje šumskih požara „iljušin 76“ trebalo da stigne za dan-dva.

Vatra bukti kod Prokuplja i Trgovišta. Na delu opštine Trgovište, gde gori oko 500 hektara niskog rastinja i drveća, a izgorela su i dva objekta, proglašena je vanredna situacija iako meštani nisu ugroženi. Na gašenju požara na Staroj planini, kako kažu u MUP, angažovano je više od 200 ljudi, vatrogasaca-spasilaca, pripadnika Žandarmerije, radnika „Srbijašuma“ i građana, a požarom nisu ugroženi stanovništvo i imovina. Gašenje požara otežava nepristupačan teren i velika nadmorska visina, zbog čega se do mesta gde gori šuma i rastinje ne može doći vatrogasnim vozilima, već se mora pešačiti dva sata.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić kaže da je upućen zvanični dopis Ministarstvu za vanredne situacije Rusiji za angažovanje najvećeg aviona za gašenje šumskih požara „iljušina 76“.

- To je njihov najbolji avion za gašenje požara, a možda i u svetu. Reč je o letelici koja nosi 42 tone vode, ima 10 članova posede. Očekujemo u narednih dan ili dva da taj avion dođe u Srbiju i da se uključi u akciju gašenja iz vazduha, što će našim ljudima znatno olakšati posao - rekao je Marić i dodao da zbog gustog dima nije bilo moguće gašenje požara helikopterima iz vazduha.

Koordinator Štaba za vanredne situacije u Pirotu Sreten Savov izjavio je požar na Staroj planini udaljen 15 do 20 kilometara od sela Topli Do i Dojkinci, tako da ne postoji opasnost po bezbednost stanovništva i njihove imovine.

U JP „Srbijašume“ Kuriru je potvrđeno da je požar zahvatio područje Parka prirode „Stara planina“ na potezu od Tri čuke ka Midžoru:

- Zasad gore pašnjaci, ali je vatra zahvatila i deo bukove šume oko Toplog Dola.

OPASNO: SRAMNO PONAŠANJE LIDERA PSG

Sergej širi paniku!

foto: Twitter

Iako je MUP saopštio da požari na jugu Srbije i Staroj planini ne ugrožavaju živote ljudi i njihovu imovinu to nije sprečilo Sergeja Trifunovića, lidera Pokreta slobodnih građana, da na Tviteru širi paniku da je vatra stigla do sela.

- Gore najlepša sela, najlepši delovi Stare planine, vatra silazi u sela gde žive stari ljudi sa stokom, nemoćni da se izbore. Je l‘ ovo vaš plan i osveta za MHE ili nesposobnost? Ili bacamo u starom spin stilu, da odvratimo pažnju sa Aleksandra Obradovića? U sva tri slučaja - ostavka - napisao je Trifunović na Tviteru.

On je u još jednom tvitu optužio državni vrh da 13 sati nije reagovao povodom požara:

- Da li je moguće da od 12 u podne do 1 noću niko nije došao da počne da gasi požar na Staroj planini? Da li je moguće da 13 sati niko ne reaguje i da se državni vrh ne oglašava i ne reaguje, kao da gori u Bugarskoj? Vučiću, zemljače, čega si ti predsednik?