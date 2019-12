SJAJNA VEST ZA VOZAČE: Neće biti putarine na auto-putu Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca! Evo cena za ostale deonice

BEOGRAD - Auto-put "Miloš Veliki" biće otvoren 18. decembra. "Miloš Veliki" posle tog datuma biće znatno pristupačniji vozačima, jer će se tada otvoriti nova deonica Surčin-Obrenovac za saobraćaj, a neće biti skuplji pošto neće biti novih naplatnih rampi.

Najskuplja putarina i dalje će iznositi 420 dinara od Obrenovca do Preljine, odnosno obrnuto.

Nova deonica će povezati koridor 10 i 11 odnosno Vojvodinu sa zapadom zemlje i konačno smanjiti gužve uključenju i isključenju sa ove saobraćajnice sa beogradske strane. Na radost, sa novom deonicom uštedeće i vreme i novac. Neće više čekati kod Obrenovca najmanje pola sata na ulaz i izlaz sa auto-puta, a neće dodatno ni potrošiti novac pošto neće biti novih naplatnih rampi. I dalje će funkcionisati zatvoreni sistem naplate putarine sa šest naplatnih stanica: čeonim u Obrenovcu i Preljini i bočnim na Ubu, u Lajkovcu, Ljigu i Takovu.

"Nakon otvaranja ove deonice, naplata putarine će funkcionisati na isti način, odnosno u zatvorenom sistemu naplate putarine po pređenom kilometru, sa prvom čeonom naplatnom stanicom "Obrenovac". U toku je ubrzana izrada Planske dokumentacije za izgradnju priključka na autoput iz mesta Jakovo", kažu u "Putevima Srbije".

Podsečanja radi, putarina na autoputu "Miloš Veliki" od Obrenovca do Uba iznosi 110 dinara, od Obrenovca do Lajkovca 160 dinara, od Obrenovca do Ljiga 240 dinara, od Obrenovca do Takova 350 dinara i od Obrenovca do Preljine 420 dinara.

Beograd će još čvršće biti povezan sa autoputem "Miloš Veliki" kada se izgradi i deonica od Novog Beograda odnosno do Surčina. Početak izgradnje ove deonice očekuje se krajem sledeće godine.

"Dužina deonice je 7,9 kilometara, proteže se od Vojvođanske ulice na Novom Beogradu, gde je planiran kružni tok, pa sve do buduće petlje Surčin. To je gradska zona, što je vrlo osetljivo. Ta deonica je vrlo specifična pošto će se raditi i pešačke i biciklističke staze, stroži su zahtevi po pitanju ekologije i slično. Očekujemo da izgradnja počne krajem sledeće godine", kažu u "Putevima Srbije".

(Kurir.rs/Blic)

