SAMOHRANA MAJKA O MUKAMA SRPSKIH PORODICA NA MALTI: Nije samo 22 dece, broj onih kojima preti deportacija je MNOGO VEĆI

Foto: Times of Malta Printscreen

Samo nekoliko sati trajalo je olakšanje roditelja 22 deteta, kojima je pretila deportacija, nakon prve, doduše nepotvrđene informacije da je premijer Malte Džozef Muskat doneo odluku o izuzeću rešenja Identity Malta.

Njemu je inače predata peticija za ostanak dece, a koju je potpisalo 3.000 ljudi, među njima i brojne poznate ličnosti i malteški nadbiskup.

Ispostavilo se, međutim, da vest nije tačna i da odluka Identity Malta ostaje na snazi. Reč je o njihovoj urebdi koja predviđa da porodice koje potiču iz zemalja EU moraju da zarađuju najmanje 19.000 evra godišnje, plus 3.800 evra za svako dete, kako bi im bila izdata dozvola za boravak. Taj iznos, međutim, ne uključuje prekovremeni rad, bonuse ili druge prihode, na koje se u najvećem procentu oslanjaju Srbi koji žive i rade na Malti.

- Nije tačno da se od dece očekuje da odmah napuste Maltu. Roditelji imaju pravo da ulože žalbu Odboru za migrante, koje je nezavisno i autonomno telo. Dok takva odluka ne bude doneta, biće im omogućeno da borave na Malti pomoću privremene dozvole što je praksa koju su vlasti Malte usvojile godinama unazad – saopštila je Identity Malta.

Ljiljana je samohrana majka, kojoj su, kao i ostalim roditeljima srpske dece na Malti, jedini preostali mehanizmi na raspolaganju podnošenje žalbe Odboru za migrante i čekanje da se problem reši diplomatskim putem, nakon što im je tamošnja Agencija za državljanstvo i boravak (Identity Malta) odbila da produži dozvole za boravak.

- I ako se završi u korist naše dece, završiće se za njih dvadeset i dvoje, što je nefer, jer je dece daleko više. Malteška javnost koliko i srpska upoznata je samo sa slučajem 22 dece, a gde smo mi ostali - pita se Ljiljana.

Kako je ispričala, aktuelni problem podjednako pogađa i njeno dete, koje je inače rođeno na Malti, kao i one koji su se doselili.

- I deca stranih državljana koja su rođena ovde se isto tako smatraju doseljinicima. Imaju istu proceduru za dobijanje papira kao i ostali. I od mene se traži da imam godišnji prihod od 19.000 hiljada plus 20 odsto za dete isto kao i za roditelje koji su braku. Pravilo je za sve isto - ističe ona, objašnjavajući proceduru kroz koju je prošla nakon rođenja deteta na Malti:

- Morala sam dete da izvedem sa Malte da bi uzelo srpsko državljanstvo i naravno naš pasoš. Zatim smo se vratili na Maltu, a samim ulaskom moje dete ima vizu od 3 meseca kao i odrasli, dok je moj rok da predam papire u okviru ta 3 meseca. U slučaju odbijenice ili prekoračenja dete ostaje ilegalno u državi u kojoj je rođeno i istu mora da napusti.

Kako nam je ispričala, problem boravišnih dozvola srpskoj deci na Malti daleko je širi od slučaja 22 porodice, jer ih mnogo više i iz naše zemlje, kao i regiona Bosne, Makedonije, Albanije, ali i ostalih država Evrope.

- I ja sam predala za papire i čekam kao i ostali. Najveći problem je što mi nemamo nikakvu pravnu pomoć, niti ambasadu, niti smo pokriveni delovanjem iz naše zemlje - priča ona.

Pripadnici srpske zajednice u toj ostrvskoj zemlji, kako su ispričali, uz podnošenje žalbe Odboru za migrante, čekaju reakciju i države Srbije, kako bi se našlo i diplomatsko rešenje problema.

Na Fejsbuk stranici "Ostavite decu na miru", koju su pokrenuli sami Maltežani, mnogi od njih potvrđuju da je problem daleko veći, da je njim pogođeno mnogo više od trenutno 22 deteta čije su porodice dobile rešenje o odbijanju produženja boravka i da takva odluka malteških vlasti krši ljudska i dečja prava.

- Pre svega, iznos naše plate nismo sami birali, oni su je definisali lokalnim zakonima. Štaviše, imam izvod u banci da potvrdim da mogu da izdržavam svoje dete naredne godine, zašto to nije prihvaćeno? Ako osvojim nagradu na lutriji i imam milion na svom računu, i dalje bi me smatrali siromašnim, jer to ne bi bila osnovna plata, bez obzira da li je njegov legalni prihod – navela je na toj FB stranici A. I, dok V. D. piše da roditeljima niko nije rekao da se troškovi smeštaja oduzimaju od njihovih prihoda.

- Nisu hteli da preispitaju moje bonuse i prekovremeni rad, samo osnovnu platu, nakon odbitka poreza. Uverili su me u tom trenutku da je sve u redu, ali se ispostavilo da lažu – piše V. D.

- Na Malti postoje porodice koje već godinama legalno žive. Do sada njihova deca nisu živela u siromaštvu, a zatim su preko noći postala siromašna. Ovo je kršenje svih dečjih prava. Ako neko ima snage da odvoji decu od svojih roditelja bez malo savesti, pitanje je šta još može da uradi, čak i sopstvenom narodu – pita se M. Đ. u svojoj objavi na pomenutoj FB stranici.

Dačić otputovao na Maltu Kako su potvrdili iz Ministarstva spoljnih poslova, kako bi se pronšalo rešenje za srpske porodice, ambasador Srbije iz Italije otputovao je danas na Maltu, kako je i bilo najavljeno. Kako su nam rekli, tokom dana očekuju povratne informacije, ali do mometna objavljivanja ovog teksta, nikave nove podatke nismo dobili. Potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić, izjavio je danas gostujući u jutarnjem programu Hepi televizije, da je Beograd uputio notu Malti tim povodom i da je on kontaktirao tamošnjeg ministra spoljnih poslova.

(Kurir.rs/Blic/ P.V., M.M.)

Kurir