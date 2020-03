DOTERUJE SE SMEŠTAJ NA SAJMU ZA ZARAŽENE KORONOM Brnabić: Imaćemo sobe za 5 do 9 ljudi, televizore i DODATNE SADRŽAJE!

"Nikome nije namera da ljudima otežava", rekla je Brnabić .

Ona je objasnila da hoteli nisu pogodni kada je u pitanju obezbede, i da se zato pribeglo ovom rešenju.

"Koliko god Sajam bio ovakav ili onakav, zdravlje naše porodice je bitnije. Radimo sve što je u našoj moći da to unapredimo", kaže ona i dodaje da će Sajam izgledati drugačije kao i da je greška što su slike prikazane ranije, pre uređenja.

- Najefikasniji način za borbu sa virusom je da imamo prostor kao Sajam i odvojimo ih od njihovih porodica. On je dobar iz nekoliko razloga. Videla sam komentare zašto ne hoteli? Zato što je potreban veći broj policije, vojske, obezbeđenja.

Drugi razlog je što je cela namera rano otkrivanje, rano tretiranje, da sve bude efikasnije. Zato je važno da imamo ljude na jednom mestu da možemo odmah da detektujemo kako se ko oseća, ako ima jače simptome. Verujemo da je to način kako ćemo se izboriti - rekla je Brnabić.

Koliko god Sajam bio ovakav ili onakav, nastavila je premijerka, mislim da je zdravlje porodice mnogo važnije.

- Imaćemo separatore, imaćemo sobe za 5 do 9 ljudi, stolove gde će ljudi moći da jedu, lejzibegove, televizore, stolove za stoni tenis i bilijar, dakle razne dodatne sadržaje, jer to nije bolnica sama po sebi. Od prekosutra bi trebalo da Sajam bude funkcionalan. Sutra rešavamo sve probleme, oko tuševa, toaleta, stolova, hrane... Da to ne bude jedna hala sa 3.000 kreveta da sve to bude bolje i humanije - rekla je ona.

Ona je navela da će se mere uvoditi pravovremeno, da će se situacija pratiti i da će se videti da li je neophodno izolovati pojedine gradove i opštine.

