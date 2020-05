GDE ĆE GRAĐANI SRBIJE NA LETOVANJE Zašto vas je SRAMOTA? Predsednik Vučić o pitanju koje sve zanima!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Ćirilica", napomenuo je da bi voleo da građani Srbije letuju ove godine u svojoj zemlji, jer, kako navodi, ne trebamo potcenjivati naše kvalitete.

- Voleo bih najviše na svetu, ali ne verujem u to. Čim počnu oglasi za inostranstvu, ta priča pada u vodu. Za Konsantina Micotakisa mogu da kažem da je sjajan prijatelj, Grčka - fantastičan prijatej. Oni su rekli da će 1. jula otvoriti plaže, ali ne razumem zašto sebe potcenjujemo? - istakao je on i naveo kakve sve lepota naša zemlja poseduje.

- Zašto ne odemo na Uvac, u Brestovačku banju. Da vidite lepotu Kladova, uzvodno Dunavom, ne znate šta je lepše. Da idete po pećinama našim, ka Istoku... Tamo gde je najširi Dunav tamo ćemo uložiti novac, uz pomoć EU, Golubačku tvrđavu. Od Vlasine za koju ćemo raditi kanalizacioni prsten od 16 miliona evra, da možemo da je razvijamo, Vrnjačka Banja. Zašto je sramota otići tamo? Rtanj? Terme u Vrdniku? Zašto nas je sramota? Ne budite skeptični prema svojoj zemlji, jer su to naučili od pre 15 godina. Nisu videli nove stvari, obiđite vinarije, naša vina? Odnos cene i kvaliteta bolje nego ijedne u regionu. Volim da pijem vino, to mogu da vam potvrdim. Manastiri? Nešto fenomenalno? Obiđite džamiju u Sjenici! - rekao je on.

