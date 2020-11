DOKTOR KON OGLASIO SE PRED SEDNICU KRIZNOG ŠTABA: Objasnio šta je tačno Konov koeficijent

Doktor Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba oglasio se na Fejsbuku pred početak sednice Kriznog štaba i objasnio šta je to Konov koeficijent.

On je naveo da novinarski Konov koeficijent nije ozbiljan pokazatelj, da je ozbiljan kada se uzima broj testiranih prvi put u odnosu na broj pozitivnih.

- Odnos PCR pozitivnih u odnosu na broj testiranih ovom metodom ima smisla koristiti kao pokazatelj intenziteta aktivnosti virusa Sars 2 CoV samo ukoliko su brojevi koji se koriste precizni. To bi značilo da se koriste brojevi onih koji se prvi put javljaju na pregled sa sumnjom na kovid-19 i broj među njima onih koji su PCR pozitivni. To svakako nije odnos među brojevima ukupno testiranih i testiranjem objavljivanih kao pozitivnih. Kako se to predstavlja preko novinara kao "Konov koeficijent", tako nešto objektivno ne postoji kao ozbiljan pokazatelj. Objašnjenje da je odnos pozitivnih u odnosu na broj testiranih važan dao sam u samom početku pandemije u uslovima suženog testiranja kada je to bilo orijentaciono vrlo značajno. U redovnim izveštajima GZZJZ daju se vrlo precizno podaci o broju pozitivnih PCR testiranih pacijenata koji su dijagnostikovani kao sumnja na kovid, dakle prvih pregleda I to nema veze sa izmišljenim "Konovim koeficijentom" i ima značaj kao pokazatelj aktivnosti virusa - napisao je epidemiolog Kon.

Podsetimo, sednica Kriznog štaba biće održana danas u 11 sati, samo dan nakon što su u Srbiji zabeležen najcrnje brojke od početka epidemije korona virusa. Kako se saznaje, glavna tema mogla bi biti radno vreme kafića i klubova. Stroža mera, kada je reč o ugostiteljskim objektima bila bi potpuno zatvaranje, čemu se protive i čelnici grada Beograda, dok je blaža i izvesnija varijanta da se njihovo radno vreme skrati do 20 ili 21 sat.



