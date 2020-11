LONČAR: Od 2014. na lečenje u inostranstvo upućeno 3.035 dece, izdvojeno 4,5 milijarde dinara

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je od 2014. godine na lečenje u inostranstvo upućeno 4.200 građana Srbije, od kojih je 3.035 dece, a za to je izdvojeno 4,5 milijarde dinara.

Lončar je to rekao odgovarajući na novinarsko pitanje povodom kritika da je zbog virusa korona lečenje dece u inostranstvu u drugom planu i da se ne vodi dovoljno računa i istakao da je pored 3.035 dece koja su upućena na lečenje, 400 poslato samo na dijagnostiku.

"Neki su zabrinuti za lečenje dece, a naprasno su zabrinuti oni za vreme kojih je, između 2009. i 2014. 1.492 građana upućeno na lečenje, od čega 509 dece i za to data milijarda i 592 miliona dinara", kazao je Lončar.

Istakao je da su to činjenice i dodao da bi mu bilo drago da su i tada vodili računa o deci, kao što se to čini od 2014. godine.

Ipak, kako je naveo, koliko god da je to teško, pri upućivanju dece na lečenje u inostranstvo, država mora da poštuje predlog lekara, odnosno samo na predlog lekara ili njihovo odobravanje, dete može da se upiti na lečenje van naše zemlje.

"Razumemo koliko to može biti teško, ali mi drugačije nemamo pravo. Mi apsolutno imamo razumevanja za sve, ali nije korektno da neko to zloupotrebljava. To nema smisla i govori o njima. Mi moramo da poštujemo principe i da upućujemo decu kada sturka, odnosno lekari predlože", zaključio je Lončar.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir