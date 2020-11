RAZARA I SA 6 KILOMETARA DALJINE Ovo su karakteristike tenkova T-72MS koje je Vučić danas obišao! NEMA IM RAVNIH NA BALKANU (FOTO)

Predsednik države i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić sa potpredsednikom Vlade i ministrom odbrane Nebojšom Stefanovićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem i ambasadorom Ruske Federedacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenkom prisustvovao je danas u niškoj kasarni "Mija Stanimirović" prikazu novih tenkova T-72MS, dobijenih od Ruske Federacije, a kojima će biti opremljene jedinice Kopnene vojske. Nakon prikaza i obilaska sredstava i vojne opreme Vučić je naglasio da je zahvalan Ruskoj Federaciji i predsedniku Vladimiru Putinu na tome što su i ovom donacijom pomogli Srbiji.

- Danas ste mogli da vidite 11 novih tenkova T-72MS. Naši tenkisti su zadovoljni, što ste mogli i da čujete od njih. Tenkovi imaju i snažniju balističku zaštitu, ovaj eksplozivno-reaktivni oklop, bolje upravljanje i navigaciju, sve im je neuporedivo lakše i verujem da će to značajno doprineti većoj borbenoj gotovosti i interoprabilnosti i oposobljenosti naših snaga - naglasio je Vučić i dodao da je to značajan pomak za našu Kopnenu vojsku uz prethodno dobijenih 10 oklopno-izviđačkih vozila BRDM-2MS.

Prema rečima predsednika Vučića, očekuje se isporuka još oklopno-izviđačkih vozila BRDM i tenkova, ali i dodatno osnaživanje naše vojske, što će doprineti da "učvrstimo našu ideju o vojnoj neutralnosti, koja je postala deo naše strategije odbrane i bezbednosti, deo naših političkih uverenja, jer smatramo da je najbolje da sami čuvamo svoje nebo, zemlju i reke i da uvek budemo osposobljeni za to da naša snaga bude snažan preventivni faktor".

- Zaista smo mnogo toga napravili i promenili u poslednjih nekoliko godina. Mnogo toga očekujem i od ministra Stefanovića u narednom periodu. Očekujem to, zbog toga što još imamo odliv ljudi zbog nižih plata nego što su u privredi, nego što su na drugim mestima. Gledaćemo da napravimo i vanredno povećanje plata, posebno za vojnike, odnosno razvodnike, desetare kao i podoficire, da vidimo kako da njihovu želju i njihovu motivaciju za ostankom u vojsci osnažimo i ojačamo - naglasio je predsednik Vučić dodajući da će se pažnja posvetiti i rešavanju stambenih pitanja pod najpovoljnijim mogućim uslovima.

Predsednik Republike je istakao da je zahvalan pripadnicima vojske što se trude i bore da sačuvaju ugled srpske vojske i koji su u teškim uslovima ostajali i opstajali uvek na braniku svoje otadžbine. - Očekujemo da ćemo već u toku 2021. godine, osim pet procenata koje će dobiti svi u javnom sektoru, za vojnike obezbediti veća primanja - naglasio je predsednik Vučić dodajući da se nada da će to uspeti uprkos borbu sa virusom korona i teškoj ekonomskoj situaciji u celom svetu. Govoreći o novim tenkovima, predsednik Vučić je istakao da su neuporedivo bolji od naših starih tenkova i da prave veliku razliku na terenu. Podsetio je i da je mnogo toga učinjeno u nabavci opreme, obuće i odeće vojnika, kao i u naoružavanju naše vojske - od lovaca "migova 29", obnove resursa "orlova" i "supergalebova" do novih helikoptera Mi-35 i prvi put "do zuba" naoružanih helikoptera Mi-17 i H-145.

Takođe, najavio je da se očekuje nabavka protivoklopnog oružja, optolektronskih sredstva za ometanje tuđeg delovanja i podsetio da su u naoružanje vojske prvi put uvedeni dronovi koji su naoružani i koji mogu da izvrše ofanzivna dejstva. Svim vojnicima i ljudima koji mnogo ulažu u našu vojsku, predsednik Vučić je zahvalio, kao i ruskim prijateljima za pomoć koju nam ukazuju, a koja se ogleda i u donacijama našoj vojsci i u prilici da od njih kupijemo oružje po pristojnoj ceni, što je sve rezultat razgovora koje je imao sa predsednikom Putinom.

Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Vučić je rekao da je vojska ponos Srbije i da su mašine koje su dobijene od ruskih prijatelja i predsednika Putina izvanredne. Takođe, istakao je da je lično ponosan na Vojsku Srbije, a ministra Nebojšu Stefanovića, načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića i komandanta Kopnene vojske general-potpukovnika Milosava Simovića pozvao da nastave da vredno rade i bore se za napredak naše vojske. U znak zahvalnosti za lični doprinos u opremanju Kopnene vojske tenkovima T-72MS, kao i za zalaganje i odlučnost da Kopnena vojska bude savremena i moćna, predsedniku Vučiću i ministru Stefanoviću danas su uručene makete tog tenka. Pogađa cilj na šest kilometara daljine Potpukovnik Goran Jovanović iz Uprave za razvoj i opremanje (J-5) Generalštaba Vojske Srbije istakao je da je ruski tenk T-72MS trenutno najbolji na Balkanu i u širem okruženju i dodao da je modernizacija koja je izvršena na tom tenku kompleksna i da su mu u odnosu na tenkove M-84, koji su u operativnoj upotrebi u našoj vojsci, značajno unapređene sve karakteristike, manevarske sposobnosti, oklopna zaštita i vatrena moć. - Ugradnjom motora od 840 konjskih snaga povećana mu je pokretljivost. Naš tenk M-84 i osnovna verzija tenka T-72 imaju ugrađene motore od 780 konjskih snaga. Ugrađen je, takođe, automatski menjač koji omogućava vozaču da lakše upravlja po manevarskom zemljištu i u zavisnosti od zemljišta po kojem se kreće ima izbor da bira da li će brzine menjati ručno ili automatski - ističe potpukovnik Jovanović dodajući da oklopna zaštita koja je ugrađena na tenku T-72MS uspešno štiti tenkovsku posadu od različitih vrsta projektila.

Prema njegovim rečima, suština modernizacije je i u optoelektronskim sredstvima, jer optoelektronske nišanske sprave ugrađene na tenku omogućuju komandiru i nišandžiji da dalje i bolje osmotre neprijatelja, a samim tim i brže reaguju na njega i da ga pre pogode. - Komandir rukuje sa nišanskom panoramskom spravom, koja mu omogućava osmatranje oko tenka 360 stepeni, nezavisno od nišandžije i on zahvaljujući tome može uspešno uočiti cilj na daljinama više od šest kilometara. Nišandžija, takođe, uspešno može da ostvari vatru na daljinama većim od šest kilometara u zavisnosti od vrste projektila koji koristi - zaključio je potpukovnik Jovanović.

U kasarni "Mija Stanimirović" prisutni su mogli videti tenkove T-72MS i vozila BRDM-2MS u prikazu tenskovske i oklopno-izviđačke čete na maršu, posedanje elemenata borbenog rasporeda samohodne top-haubice 155 mm NORA-B52 MS i deo optoelektronskih sredstava koje koriste izviđačke jedinice Vojske Srbije.

Nakon aktivnosti, zajedno sa pripadnicima vojske, predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić i ministar odbrane Stefanović prisustvovali su ručku na kojem je serviran čuveni vojnički pasulj.

