ALEKSANDRA JE IMALA RAK I DVE OPERACIJE, A ONDA OTIŠLA U MANASTIR TUMANE: Kada se vratila na drugu terapiju lekari su BILI U ČUDU!

Jedno takvo svedočanstvo objavila je Aleksandra Blagojević, a migaprenosimo u celosti: “Ja sam Aleksandra Blagojević. Bolovala sam od osteosarkoma- zloćudnog tumora koji je bio u butnoj kosti. Imala sam dve operacije i krenula na terapije. Čula sam za manastir Tumane i rešila da dođem pre druge terapije.

Došla sam sa štakom, vukla sam nogu jer mi nije bila u funkciji. Posle molitve imala sam užasne bolove. Sutradan na terapiju otišla sam bez štake. Mogla sam da savijem nogu, nije bilo bolova, otoka, mogla sam da radno funkcionišem. Svi lekari su bili u čudu.

Nisu verovali šta se to desilo. Imala sam jaku želju da još jednom dođem u Tumane i došla sam krajem januara. Isto je bilo bolova, kao da mi neko kida mišić, međutim to je prolazilo i više bolovi nisu postojali.

12. februara 2020. sam operisana, izvadili su mi tumor i taj deo kosti jer je bio oštećen. Sada imam protezu butne kosti, kolena i podkolenice, ali funkcionišem, mogu da hodam, mogu sve da radim normalno.

Taj osećaj koji sam ja doživela u manastiru, to je nešto što čovek ne može da opiše. To čudo koje se desilo, da ja budem sada živa i da hodam i funkcionišem. U to mora da se veruje i iskreno da se pomoli.

Da se veruje u Božija čuda i desiće mu se čudo, to je sigurno i to svima preporučujem. Svi koji imaju neki problem neka dođu ovde pomoćiće im Tumane. Svaka svetinja pomogne, samo treba ići čistog srca i duše da se moli, kaže Aleksandra.

Kurir.rs/Facebook

Foto Kurir, Printscreen

