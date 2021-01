HOĆE DA ME POSVAĐAJU SA LEKARIMA: Doktor Kon VIDNO UZNEMIREN reagovao na sramni naslov

Epidemiolog Predrag Kon osvrnuo se na današnjoj sednici Kriznog štaba na nedavni intervju za Novu S koji je zbog perfidno smišljenog naslova mnoge građane doveo u zabludu.

Sporni intervju tabloid je objavio pod naslovom "Umrli lekari se zaražavali na pauzama za kafu" koji je totalno istrgnut iz konteksta.

- Verujem da je taj naslov urađen tako da bi me doveli u sukob sa lekarima. Prva rečenica koju sam ja rekao je bila da ćemo ozbiljno da pristupimo broju umrlih lekara. Ostalo je bilo priča o tome gde je bilo zaražavanja. Kad neko paušalno procenjuje kako je došlo do umiranja živi u teškoj zabludi. Ako neko taj deo iseče ne želi istinu. Seče je samo u delu koje misli da je njegovo pravo. Daleko je to od profesionalnog. Traumatično je što nam umiru lekari, ali priča da se to dešava samo iz jednog razloga je besmislena - rekao je Kon.

Epidemiolog je naglasio da se u Kriznom štabu nalazi samo da bi branio zemlju od pandemije.

- Jednom za svagda, nisam ja ničiji, ja sam ovde da branim zemlju od virusa i to je sve. Ja sam čovek koji čeka da ode u penziju. Istog momenta kad neko misli da ne zadovoljavam - odlazim. Mirno i bez ikakve pompe. Nikome više neću dati izjavu kad se to desi - rekao je primetno uznemireni Kon.

Zbog spornog naslova Kon je na društvenim mrežama dobio veliki broj uvreda i pretnji.

