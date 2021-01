OVO JE PRAUNUK ČUVENOG SRPSKOG VOJSKOVOĐE VOJVODE PUTNIKA: Zoran rekao šta misli o obaveznom služenju vojnog roka

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović razgovarao je telefonom sa praunukom vojvode Radomira Putnika Zoranom Ivkovićem koji je pružio podršku ideji vraćanja obaveznog služenja vojnog roka. Ivković je naveo da smatra da je to odlično životno iskustvo za svakog mladog čoveka, jer mladi imaju priliku da steknu veštine i nauče stvari koje će im biti izuzetno korisne i u daljim karijerama i životu. Praunuk čuvenog vojskovođe rekao je da mu je izuzetno drago što ministar Stefanović podržava tu ideju i da bi, po njegovom mišljenju, najbolje bilo da služenje vojnog roka traje šest meseci.

foto: Ministarstvo odbrane

Ministar odbrane zahvalio se Ivkoviću na podršci i naglasio da posebno ceni što ona dolazi od potomka jednog od najvećih imena istorije naše zemlje. On je ponovio u razgovoru da se lično zalaže za vraćanje obaveznog vojnog roka i da smatra da je to važno pitanje za bezbednost Srbije i njenu budućnost, ali i da tek predstoji široka i temeljna rasprava u našoj zemlji, nakon koje će biti doneta odluka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ovom prilikom Stefanović se zahvalio Ivkoviću još jednom i što je darovao zaostavštinu njegovog slavnog pretka Vojnom muzeju i istakao da je to najbolji način da se sačuva sećanje na vojvodu Putnika i da pokolenja ne zaborave njegove podvige. Ivković se složio sa Stefanovićem, ističući da to nije samo njegova, već zaostavština celog srpskog roda. Praunuk Radomira Putnika, inače elektroinženjer u penziji, od 1964. godine živi u Nemačkoj, ali svake godine posećuje rodnu Srbiju, u čemu ga je trenutno omela pandemija korona virusa.

