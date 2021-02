PUČ U SAJ! Ljudi Dijane Hrkalović prisluškivali Vučića, pa hteli da preuzmu kontrolu u ELITNOJ JEDINICI! ČITAJTE U KURIRU

Nekoliko pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), vernih bivšoj državnoj sekretarki tog ministarstva Dijani Hrkalović, pokušalo je nedavno da izvede puč i preuzme rukovođenje Specijalnom antiterorističkom jedinicom MUP, otkriva Kurir!

Detaljna istraga

Među onima koji su planirali takvu akciju su i, kako saznajemo, neki sa spiska osoba koje se dovode u vezu sa aferom prisluškivanja predsednika Aleksandra Vučića.

- Oni su u SAJ pokušali da izazovu takoreći puč i da na rukovodeće položaje postave svoje ljude, čime bi preuzeli polugu najjače sile i rukovođenje jednom od najboljih i najobučenijih jedinica koju MUP ima. Na svu sreću, u poslednjem trenutku je sve otkriveno i sprečeno - otkriva naš sagovornik, ne želeći da otkriva detalje, s obzirom na to da postupak prikupljanja dokaza o zloupotrebama u MUP još nije okončan.

Dosad je u predistrazi nelegalnog prisluškivanja Vučića i njegove porodice, kao i najbližih saradnika, saslušano skoro 50 ljudi. Među njima su, pored ostalih, Hrkalovićeva i nekadašnji načelnik Službe za specijalne istražne metode Uprave kriminalističke policije (UKP) Dejan Milenković. Kako su objavili mediji, Hrkalovićeva je saslušavana nekoliko sati, ali ni na jedno pitanje nije dala konkretan odgovor, već su njeni najčešći odgovori bili „Ne znam“ i „Ne sećam se“.

Pobegla od poligafa

Takođe, zanimljivo je da je ona odbila poligrafsko ispitivanje o ovom slučaju. Tačnije, ona je prvobitno prihvatila da ide na detektor laži, ali se u poslednjem trenutku - bukvalno kad je trebalo da je priključe na poligraf - predomislila. Pored afere „prisluškivanje“, Hrkalovićeva je trebalo da bude ispitana i o navodnim kontaktima s osobama iz kriminalne sredine.

Bežala u Izrael, menjala ime...

Do imena Dijane Hrkalović došlo se, kako je Kurir pisao, i u istragama tri ubistva - advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, Vladimira Popovića Popa i Dragoslava Miloradovića. Sva trojica su na neki način bila povezana s Lukom Bojovićem, koji važi za čoveka bliskog škaljarskom klanu. Hrkalovićeva je, kako se sumnja, tesno povezana sa suparničkim kavačkim klanom. Ona je, inače, nakon Popovićevog ubistva pobegla u Izrael, jer se plašila za sopstveni život. Posle 45 dana se vratila u Beograd, i to nakon što je saznala da su „škaljarci“, istražujući sami ubistva svojih ljudi, došli do saznanja da je ona umešana u pomenute likvidacije. U Srbiju se vratila u strahu da bi „škaljarci“ mogli da udare na njenu porodicu. Po povratku, napustila je MUP i promenila ime u Nika Rina da bi nastavila da se krije od „škaljaraca“. Menjala je i druge lične podatke, a u jednom trenutku je ipak vratila svoje staro ime i prezime.

