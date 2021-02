AMERIKANCI TVRDE DA USTAŠE NISU UBIJALE SRBE, A KAMOLI DECU?! Nova sramotna propaganda protiv filma Dara iz Jasenovca LAŽ DO LAŽI

Protiv filma "Dara iz Jasenovca" u Americi je pokrenuta najprljavija moguća kampanja i to na dan početka prikazivanja ovog ostvarenja u tamošnjim bioskopima.

Američki list LA tajms, koji prednjači u antisrpskoj histeriji, objavio je tako tvrdnju da u zloglasnom ustaškom logoru Jasenovac nisu ubijani ni Srbi, ni deca, već da je to bio logor samo za Jevreje!?! Ovakav skandalozan tekst pun strašnih laži i istorijskih falsifikata predstavlja jasan pokušaj sabotaže i opstrukcije nominacije srpskog filma za Oskara.

U tekstu se navodi da je "najciničnije" to što je "Dara" kandidat za Oskara i da je to "još jedan žalostan znak da za neke ljude put do nagrade i ugleda - ide preko Holokausta"! Autor sramnog teksta navodi i da je Jasenovac bio logor samo za Jevreje, a da nije tačno ono što epsko delo Predraga Antonijevića želi da isforsira - da je uništavanje Srba bio stvarni cilj i da su deca imala svoj sopstveni logor.

- Naročito je uznemirujuća Antonijevićeva upotreba elemenata fantazije za svaku smrt - piše u tekstu u kojem se čak kao "dokaz manipulacije" uvodi i nastrana priča o nepostojećem incestu brata i sestre u trenutku masovnog ubijanja Srba.

Autor namerno previđa činjenicu da se u spornoj sceni radi o istinitoj priči u kojoj su akteri Nada, polusestra komandanta logora Maksa Luburića i potonji upravnik logora Dinko Šakić, koji su ostali zajedno do kraja života.

Komentarišući navode američkog dnevnika reditelj filma Predrag Gaga Antonijević kaže da je tekst LA tajmsa sramotan i skandalozan.

foto: Zorana Jevtić

- Tekst je objavljen baš nekoliko dana pre objavljivanja užeg spiska nominacija za Oskara u svim kategorijama. "Dara iz Jasenovca" je srpski kandidat za Oskara u kategoriji za najbolji strani film van engleskog govornog područja i očigledno je da žele da ga sabotiraju. Ima nekoliko materijalnih grešaka kojima se poslužio novinar LA tajmsa. Napisao je da je film protiv Hrvata i da u njemu prikazujemo incest brata i sestre koji vode ljubav dok nedaleko od njih ubijaju Srbe. Ali reč je o Nadi, polusestri Maksa Luburića i Dinku Šakiću, koji je bio i upravnik logora Jasenovac. Dakle, nema brata i sestre, nema incesta, nema nikakve laži osim laži i izmišljotine američkog novinara - objašnjava Antonijević.

Nema veze s istinom Glumica Ljiljana Stjepanović kaže da to što pišu Amerikanci nema nikakve veze s istinom i da se očigledno radi o antisrpskoj kampanji. - Moj otac Jovo bio je u Jasenovcu pune tri godine. Čudom nekim uspeo je da preživi. Samo njih šezdesetak uspelo je da odande izvuče žive glave! U tom logoru su mi ubili babu, dedu i tetku. Naravno da to što Amerikanci sada pišu da je Jasenovac bio samo logor za Jevreje nema veze s istinom - ističe Stjepanovićeva.

Prema njegovim rečima, druga strašna izmišljotina jeste da je Jasenovac bio logor samo za Jevreje i da su zločini nad Srbima i decom izmišljotina!

- Ipak, uprkos svemu tome, naša velika pobeda jeste to što je film počeo da se prikazuje u američkim bioskopima. Mnogo je teško pustiti strani film u američke bioskope. Teže je nego da ga probijete na neki festival. Recimo, poslednji srpski film koji je to uspeo bio je "Bal na vodi" 1985. godine - naglašava Antonijević.

(Kurir.rs/Informer)

Kurir