POČELO JE: Masovna revakcinacija je ogroman korak ka kolektivnom imunitetu

U Srbiji je juče počela masovna revakcinacija građana koji su prvu dozu primili 19. januara, a njih je oko 6.000.

Na Beogradskom sajmu u Hali 3 građani su primili drugu dozu kineske „Sinofarmove“ vakcine. Poziv je dobilo oko 1.246 građana, a među njima su i pripadnici MUP i Vojske Srbije.

Doktorka Dragana Milošević, koordinator na Beogradskom sajmu, kaže za Kurir da revakcinacija teče po planu uz odličnu organizaciju.

- Ovde u Hali 3 na Sajmu počela je revakcinacija. Građani primaju drugu dozu kineske „Sinofarmove“ vakcine. Pozvano je 1.246 građana putem SMS poruke. Ovde su nam i prioritetne grupe, koje su se vakcinisale pre 21 dan. Sada će primiti drugu dozu, a posle toga oni su kompletno vakcinisani - kaže dr Milošević.

Doktorka apeluje na građane koji su revakcinisani da i dalje poštuju epidemiološke mere koje su na snazi.

- Ono što bih istakla jeste da građani i posle druge doze ne zaborave da treba da poštuju epidemiološke mere, da nose maske i drže distancu dok ne stvorimo kolektivni imunitet. Stvaraju se antitela, ali moramo poštovati mere - zaključuje dr Milošević.

Sve stiže putem SMS

Građani koji su došli na Sajam po drugu dozu vakcine pričaju za Kurir da je organizacija odlična, da nema gužve i da je svako od njih dan ranije obavešten o svom terminu.

Velimir Milovanović (92) pohvalio je čitav proces i sve ljude koji učestvuju u ovome. - Primio sam dve doze kineske vakcine. Odlično se osećam, nisam imao nikakve negativne reakcije. Sve je savršeno organizovano. Ništa ne boli, čak se i ne oseti - kaže Milovanović.

Andrej Vojinović (40), koji radi kao tehničar u vojsci, ističe da vakcinu nije ni osetio i da nije imao neželjene reakcije. - Obaveštenje za ovu drugu dozu vakcine dobio sam putem SMS. Posle prve doze nije bilo nikakvih neželjenih reakcija. Nisam ni osetio. Kao da ništa nisam primio. Verujem da je vakcina ispravna i da će uraditi posao koji treba da uradi da nas zaštiti - rekao je Vojinović.

Pohvale za organizaciju

Jelena Škrbić (48) smatra da će masovna imunizacija oslabiti širenje virusa. - Sve pohvale za sistem i organizaciju! Nema gužve, ne čeka se, ceo proces ide brzo. Sproveli su nas za minut. Baš ništa nisam osetila, nisam imala nikakva neželjena dejstva, nisam ni znala gde je ubod. Nadam se da će masovna imunizacija oslabiti virus i da ljudi neće umirati u ovolikom broju kao do sada - kaže Jelena Škrbić.

Ljilja Kanjevac (57), koja se takođe juče našla na Sajmu, nada se da će ovo biti kraj korone. - Primila sam drugu dozu kineske vakcine i vrlo sam zadovoljna, i procesom i organizacijom. Nisam imala nikakvu reakciju na vakcinu. Ja se nadam da će ovo biti kraj korone.

Goran Trajković (61) planira da se posle kompletne vakcine vrati sportskim aktivnostima. - Juče sam dobio poruku da dođem na revakcinaciju. Nisam imao nikakvu negativnu reakciju na vakcinu. Pošto sam i dalje sportista, doktorka me pre primanja prve doze upozorila na moguće negativne reakcije kao što su bol u mišićima, malaksalost, ali ništa od toga nisam osetio. Ja sam sportista i planiram da nastavim da se aktivno bavim sportom i treninzima već posle 24 sata od primanja druge doze - optimističan je Goran Trajković.

Ministar Zlatibor Lončar

Ako budemo odgovorni, moći ćemo na leto na more

Nema opuštanja nakon prve doze vakcinacije, poručio je juče ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je, nakon što se revakcinisao u Institutu „Torlak“, rekao da se „ne dobija bitka sa prvom dozom vakcine“, te da je izuzetno bitno da građani budu disciplinovani u borbi protiv epidemije koronavirusa. On je istakao da se uz disciplinu do leta može ostvariti cilj da se korona stavi pod kontrolu.

- To znači da ćemo imati dobru situaciju u Srbiji i da ćemo moći da razmišljamo o čemu nismo mogli prošlog leta, a to je odlazak na more. Hajde da budemo odgovorni, to zavisi od nas, imamo šansu i na dobrom smo putu - poručio je ministar zdravlja.