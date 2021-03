LEDARA, A PROLEĆE POČINJE SUTRA Hladno, tmurno, kiša i sneg a evo kad će da otopli! Sledećeg vikenda kazaljke pomeramo sat unapred

BEOGRAD - U Srbiji ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla, a tokom jutra i pre podneva pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama i ponegde u nižim predelima sa snegom.

Posle podne, uz promenljivu oblačnost, uslovi za kratkotrajni pljusak kiše ili snega.

Vetar će biti slab, na istoku i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 2 C, najviša dnevna od 6 do 10 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutro u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Jutro i pre podne pretežno oblacnco sa slabom kišom ili snegom. Posle podne uz promenljivu oblacnost sa uslovima za kratkotrajni pljusak kiše. Vetar slab severozapadni. Jutarnja temperatura oko 0 C, najviša dnevna oko 7 C.

Sve do utorka oblačno i hladno, povremeno s kišom, na planinama sa snegom. Noću i ujutro sneg ponegde i u nižim predelima. Od srede malo toplije i uglavnom suvo.

Podsetimo, proleće na severnoj Zemljinoj polulopti počinje u subotu, 20. marta u 10 časova i 37 minuta, saopštilo je Astronomskog društva "Ruđer Bošković". U isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje jesen.

foto: RHMZ Printscreen

I sledećih pet godina proleće će dolaziti 20. marta ali će trajati do 20. ili 21. juna. Ove godine, proleće traje do 21. juna do 5.32. časova, tj. 92 dana, 17 sati i 54 minuta.

Na dan početka proleća sunce u Beogradu izlazi u pet časova i 40 minuta, a zalazi u 17 časova i 50 minuta, što znači da će obdanica trajati 12 sati i 10.

Prema najavama meteorologa očekuju se natprosečne temperature do kraja marta, tokom aprila i maja. Tokom proleća očekuje se toplo vreme, ali intenzivne kiše i poplave pretiće Balkanu.

Što se tiče letnjeg računanja vremena, pored svih ranijih najava, situacija je sledeća - u noći između subote i nedelje, 28. marta 2021, počinje letnje računanje vremena pomeranjem za jedan čas unapred - sa 2 na 3 časa. Inače, na dan prolećne ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemlja poseduje atmosferu, koja prividno uzdiže sunce iznad horizonta, kažu u Astronomskom društvu "Ruđer Bošković".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir