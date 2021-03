ZORAN JOVANOVIĆ IZ BUĐANOVACA ČIJA JE SLIKA PRE 22 GODINE OBIŠLA CEO SVET: Čuvam deo nevidljivog aviona na čijem sam KRILU IGRAO!

Slika trogodišnjeg Zorana Jovnovića iz Buđanovca kako igra na krilu oborenog "nevidljivog" američkog aviona F-117A obišla je tog 27. marta 1999. godine ceo svet, a on je postao jedan od simbola borbe, prkosa i hrabrosti srpskog naroda.

foto: Vladimir Šporčić

Avion, koji je bio najveći ponos NATO avijacije i za koje se verovalo da ne može da se obori sve dok nije poleteo srpskim nebom gde ga je pogidla protivavzudušna odbrana Vojske Jugoislavije, na čelu sa pukovnikom Zoltanom Danijem, pao je u atar sela Buđanovci pre tačno 22 godine, gde su meštani sledeće jutro slavili pobedu srpske vojske i igrali na krhotinama aviona.

foto: Privatna arhiva

Danas, Zoran Jovanović (26) je već odrastao čovek, ima 26 godina i svoju decu, ali kaže za Kurir da taj dan nikad neće zaboraviti, kao i da je ceo život osećao ponos.

- Neobično jeste što znam da je moja slika obišla sve svetske medije, taman se malo odviknem i zaboravim na to, kad eto novinara da me podsete! Danas živim u Rumi i naravno da komšije, ali i svi znaju da sam ja onaj dečak sa klrila aviona. To znaju i moje kolege, a iako me jeste u nekoj manoj dozi oboležilo taj događaj, nikad nisao osećao teret zbog toga, već samo ponos i na sebe i na moj narod koji se tako hrabro suprotsavio daleko nadmoćnijem neprijatelju - kroz smeh priča Jovanović za Kurir, koji se danas igra fudbal, ali i radi u jednoj fabrici.

foto: Privatna arhiva

Iako je tada imao samo tri godine, Zoran se i dalje seća pojedinih detalja one noći kada je pao "noćni soko". - Katastrofa je bilo to bombardovanje... Tata mi je bio mobilisan, i ja sam bio sa majkom i dve sestre prvo u našoj kući, pa smo posle prešli u kuću kod komšija. Noć kada je pao F 117 bio sam kod njih sa majkom i jednom sestrom, dok je druga sestra bila kod drugarice.... Jeste bilo strašno, bio sam mali, a komšije pričaju da sam kada se to desilo legao na krevet, zagrlio medu i zaspao- priseća se Zoran i nastavlja:

foto: Privatna Arhiva

- Sutradan, kao i svi meštani otišli smo da vidmo šta se desilo i tada je nastala ta čuvena slika mene na krilu aviona - kaže Jovanović.

Ipak, jedan od detalja koji nikad nije otkrio za medije, je da mu je lično pukovnik Zoltan Dani koji je i oborio "nevidljivog" jednog dana doneo upakovan poklončić...

foto: Privatna arhiva

- Sve delove aviona je pokupila i odnela vojska. Međutim, kada je gospodin Zoltan jednom prilikom dolazio da me vidi doneo mi je zapokovan delić srušenog F 177, a zapravo u pitanju je bilo baš to krlio na kome sam stajao... Čuvam ga kući od tada i čuvaću ga zauvek!

(Kurir.rs/Jelena Pronić)

Kurir