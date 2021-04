NE PROĐE NI DAN BEZ SMRTNOG ISHODA NA SRPSKIM PUTEVIMA! Damir Okanović: Ove greške vozača najviše dovode do TRAGEDIJE

Stabilizacija epidemiloskih mera sa sobom donosi i više učesnika u saobraćaju, više kretanja pa samim tim i vise nepoštovanja elementarnih saobraćajnih pravila.

O ovome smo danas govorili sa Damirom Okanovićem, Direktorom Komiteta za bezbednost saobraćaja.

foto: Kurir televizija

Ne prodje ni jedan dan bez smrtnog ishoda na srpskim putevima. Gde greše ljudi? Da li je problem u infrastrulturi ili do neodgovornosti vozača?

-Nekoliko faktora utiču na nastanak saobraćajne nesreće. Slika nije crno belo. Ono što je sigurno jeste da se ni jedna saobraćajna nesreća nije desila slučajno, ako svaku od tih nezgoda premotamo onda biste shvatili da je neko negde pogrešio. Svaka saobraćajna nesreća je posledica nečije greške.To može da bude greška vozača, pešaka, onog ko održava puteve, tehnička neispravnost vozila ali svakako sve su to greške koje možemo da predupredimo. Svaka saobraćajna nesreća se može preduprediti. Konkretno moramo da preduzimamo određene mere. Prvi način je da ne dozvolimo da našim postupcima upravljaju loši stavovi. Ako pričamo o konkretnim razlozima zašto dolazi do nezgode, to su sve greške na strani čoveka. On je najslabija karika u tom sistemu. Mi smo poslednji u Evropi po vezivanju pojasa, pogotovo na zadnjem sedištu, a mnogo je važniji pojas na zadnjem sedištu. Nismo mi loši ljudi i loš narod, samo nemamo svest - rekao je Damir Okanović, Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja.

foto: Kurir televizija

Istakao je da bi trebalo uvesti u škole saobraćajno obrazovanje gde deca mogu da steknu elementarno znanje o saobraćaju jer dva, tri meseca u auto školi nije dovoljno.

Kurir.rs/ M.L

