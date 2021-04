KORONE SE NEĆEMO TAKO LAKO REŠITI: Vakcinisaćemo se protiv kovida svake godine! Virus neće nestati IMUNITET NIJE DOŽIVOTAN

Albert Burla, generalni direktor kompanije "Fajzer" rekao je da će osobama koje su primile vakcinu protiv kovida 19 tog proizvođača verovatno trebati dodatna doza negde između šest i 12 meseci, a zatim će, kako je istakao, biti docepljivanja svake godine.

On je na ovaj način potvrdio pisanje Kurira koji je još ranije upozorio na izvesnost treće doze vakcina protiv koronavirusa!

- Najverovatnije će trebati i treća doza, negde između šest i 12 meseci i zatim će biti docepljivanja svake godine, ali sve to treba potvrditi - rekao je Burla za Si En Bi Si dodajući da će varijante koronavirusa "igrati presudnu ulogu":

- Moramo videti kakav će biti plan vakcinacije i koliko će to često trebati. Veoma je važno da smanjimo broj ljudi koji se može zaraziti.

I kineska kompanija "Sinofarm" saopštila je krajem marta da će posle procene rezultata treće faze kliničkog ispitivanja u inostranstvu, odlučiti da li je i kada potrebno davati tri doze njene vakcine protiv korona virusa umesto dve, kao do sada. I drugi proizvođači vakcina su isticali da još uvek ne znaju koliko traje zaštita i da razmatraju da li je, posebno zbog novih sojeva, neophodna i treća doza.

Virusolog dr Ana Banko kaže za Kurir da najava "Fajzera" nije ništa neočekivano, te da će treću dozu verovatno morati da prime i vakcinisani drugim vakcinama.

- Već je davno utvrđeno da imunitet nakon preležanog kovida nije doživotan, pa se, takođe, očekuje da nije ni imunitet nakon vakcine. Za sada znamo da traje najmanje šest meseci, a s obzirom da koronavirus neće nestati, vrlo je očekivano da će biti potrebno da se vakcinišemo u nekom ritmu koji će biti definisan nakon što pandemiju stavimo pod kontrolu - kaže dr Banko i dodaje da će možda biti neophodna modifikacija vakcina na sezonskom nivou zbog pojave novih varijanta. Da će revakcinalna doza posle šest do 12 meseci biti potrebna za sve vakcine, a onda i revakcinacija jednom godišnje, veruje i epidemiolog dr Radmilo Petrović.

- Kod nekog će imunitet od vakcina biti šest meseci, a kod nekog godinu dana. Kada količina antitela počne naglo da pada, onda bi trebalo da se primeni treća revakcinalna doza - kaže dr Petrović koji smatra da će nakon treće biti dovoljno da se prima jedna doza godišnje: - I vakcina protiv gripa se, kada smo počeli da vakcinišemo, davala u dve doze, a kasnije kada se videlo da veći broj stanovnika ima neka antitela od ranije infekcije, prešlo se na jednu dozu. Za očekivati je da tako bude i sa koronavirusom. Ostaće neki imunitet od primarne vakcinacije, a potom će biti potrebna samo jedna doza da podigne zaštitu.

(R. Kantar-A. Kocić)

- Potrebno je da ove podatke sami ispitamo i proverimo efikasnost vakcina na našoj populaciji. Ispitivanja koja su najavljena će jasno pokazati koliko je koja vakcina efikasna od onih koje mi koristimo, koliko traje imunitet, koliko ljudi eventualno oboli nakon vakcinacije, koliko koja vakcina umanjuje težinu kliničke slike... Za nas, kao državu, su ti podaci mnogo važniji i relevantniji, s obzirom na to da su lišeni bilo čijeg interesa, sem interesa struke i nauke - kaže dr Šekler i dodaje da je on još ranije preporučivao davanje treće doze onima koji su primili "Sinofarmovu" vakcinu, a kod kojih se antitela uopšte nisu stvorila, što je mali procenat.

Virusolog dr Ana Gligić

Ne mora se primiti isto cepivo

Virusolog dr Ana Gligić kaže za Kurir da ukoliko dođe do pojave novih sojeva virusa protiv kojih ne deluju vakcine koje sada imamo, moraćemo svake godine da se vakcinišemo protiv korone.

foto: Printcsreen/ Prva

- Naučnici za sada tvrde da ako dođe do ovoga, kao treću dozu možemo primiti i vakcinu drugačiju od one dve doze koje smo primili, a vakcina će dati isti efekat, možda i bolji. Ako na primer posle Fajzera primimo kinesku vakcinu dejstvo vakcine će biti isto, ali ispitivanja u narednih godinu dana će tačno utvrditi kolika će efikasnost vakcine biti u tom slučaju. Za sada još uvek nemamo čistog naučnog dokaza za to, ali nećemo pogrešiti ako primimo treću dozu neke druge vakcine od one prve. Pošto smo prethodno vakcinisani, dobili smo dve doze iste vakcine, dobili smo tekući virus koji je aktivan te godine, posle određenog perioda dovoljno je primiti jednu dozu vakcine koja će pre svega štiti od novog soja, ako dođe do njega, i onda smo kompletno zaštićeni.

Virusolog dr Ana Banko kaže da će preporuke u početku verovatno biti da se prime vakcine istih proizvođača.

- Postoji mogućnost da će moći da se primaju različite vakcine, ali treba sačekati da sami proizvođači daju preporuke. Nije upitna bezbednost već efikasnost mešanja doza različitih proizvođača.