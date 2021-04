PORODILJE U SRBIJI IZLOŽENE ZASTARELIM METODAMA PORAĐANJA: Trpe užasno poniženje lekara i babica zbog koga ne žele više da rađaju

Mina Smiljanić i Tijana Radonjić su prve žene u Srbiji koje su javno priznale da su se tokom porođaja susrele sa nasilnim tretmanom lekara.

Nakon njihovih traumatičnih ispovesti mnoge žene su se ohrabrile da ispričaju da su u devetom mesecu trudnoće pretrpele pravi pakao u porodilištima.

Otkucaji bebinog srca postaju ritam života buduće majke posle prvog ultrazvuka. Stres zbog porođaja postaje veći ukoliko ginekolog, babice ili anesteziolog zanemaruju ili vređaju trudnicu.

foto: Kurir televizija

- Lekar koji me je poradjao je vikao na mene, govorio mi je da ne umem lepo da dišem i da ne umem da guram. Dok sam imala kontrakcije babica me je par puta udarila po butinama da se ubrzam i da ne mogu da me poradjaju ceo dan jer im se završava smena. Nikada nisam to prijavila jer kada donosite život na svet, mislite samo na to da beba bude živa i zdrava, a kad uslede prvi majčinski dani, novi stresovi potisnu tu traumu - kaže jedna od žrtava.

Prevelik rez međice kod prvorotki, nasilno bušenje vodenjaka, uvrede na račun kilaže i izgleda, pritiskanje stomaka i ponižavanje osoblja su najčešći uzroci trauma koji ostavljaju posledice na buduću majku, pokazuju ustraživanja.

foto: Kurir televizija

- U Srbiji 10% žena odlučuje da više nikada ne postanu mame, samo zbog iskustva koja su imala u porodilištima- dakle to nisu mame koje su dobile otkaze ili nisu imale novac. Pored verbalnog nasilja žene su izložene i nekim metodama za srednji vek. To je guranje stomaka, to je izvlačenje bebe vakumom. To su sve neke prakse koje se trenutno nigde ne sprovode sem ovde i čitav proces porodjaja nije onakav kakav bi trebalo da bude - kaže Jovana Ružić direktorka "Centra za mame".

Istrazivanja pokazuju da se retko koja žrtva ovakvog vida nasilja opredeli za tužbu. Iz porođaja je gotovo u potpunosti isključen otac, a i kada prisustvuje porođaju, on je prisutan više kao osiguranje da neće biti verbalnog maltretiranja porodilje, a ne kao podrška i pomoć pri ovom važnom trenutku.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE GLEDATI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:50 Doktor Saša Milićević: Uočen prekomeran rast dece