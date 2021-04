JUTKA NA SLOBODI: Predatori i dalje vrebaju, kako im stati na put? MARIJA LUKIĆ U USIJANJU DANA: U malim sredinama ljudi se plaše

Seksualni predatori u Srbiji i dalje vrebaju, kako im stati na put? Kako osnažiti žene i da li je zakon dovoljno rigorozan?

Gosti današnjeg Usijanja dana su Marija Lukić, aktivistkinja za prava žena, koja je tužila Jeličića za polno uznemiravanje i prof. dr Gordana Božilović-Petrović, advokatica. Urednik i voditelj emisije Usijanje dana je Silvija Slamnig.

foto: Kurir

- Trudim se da koliko mogu isključim osećanja, od početka postupka. Nisam mogla da pormenim okolnosti, ali sam pokušavala da promenim reakciju. NIsam bila euforična kad je otišao u zatvor, ali je osuđen bio, i bila sam zadovoljna i srećna što se završilo. Nisam ni danas tužna ni uplašena jer je izašao, sve vreme sam na oprezu od samog početka.

foto: Kurir

- Mi govorimo o krivičnim delima protiv polnih sloboda, najteže je silovanje, za koje se predviđa i doživotni zatvor. Kazna je procena sudije, mi svi prosmatramo sa strane, ako nismo bili pristni i ne znamo dokaze, možemo misliti da je 3 meseca za Jutku malo, ili mnogo. Sada možemo dati naše lično mišljenje kada je izašao, kaže Božilović-Petrović.

foto: Kurir

- Ne iznenađuje me ako se ljudi u Brusu plaše, tako je to posebno u malim sredinama.On jeste bio bog i batina u Brusu toliko godina. Ali nije samo on u pitanju, većina ljudi oko njega su tu godinama, oni i dalje imaju uticaj i moć odlučivanja, teško je ako vam neko zatvori sva vrata, zato su ljudi ovako plašljivi, niće neko da se zameri. Jutka sad nije na vlasti, kaže Lukić.

- Sudija po meni ne sme da bude pod nečim uticajem, ne sme da ima strah, ako ima, onda ne treba da bude sudija. Govorim iz sopstvenog iskustva, ja nisam nikad podlegala prisisku. Ne mogu tek tako da kažem da neki su popuštali pritiscima, ali mislim da to sudija ne sme. Zaista sudija mora da sudi u okviru zakona i dokaza i da stoji iza takve odluke, kaže Božilović Petrović.

- Sudija iz Brusa je bio pred penzijom, preplašen i pod Jeličićevim uticajem, kasnije kad je predmet prebačen u Kruševac, sudija je bio drugačiji, to se videlo tokom postupka. Na početku suđenja Jeličić nije dozvoljavao da javnost bude uključena. Sudija je to uradio iako je to protiv zakona i Ustava, da nije predmet prebačen u drugi sud, i da nije bilo mog advokata g. Borovića, mislim da bi ili bio oslobođen ili da je došlo do zastarevanja, kaže Lukić.

- Mislim da je drugi sudija korektno sudio, a kaznu je tako procenio, njemu je zakon dao to pravo, kaže Božilović Petrović.

(Kurir.rs)