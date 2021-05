U SRBIJI OD 3 ŽENE KOJE IMAJU RAK JAJNIKA, JEDNA UMRE! Pandemija korone je sve dodatno otežala, ŽENE OVO UPORNO ZANEMARUJU!

U celom svetu početkom maja obeležava se Svetski dan borbe protiv raka jajnika, najsmrtonosnijeg ginekološkog kancera. Pod sloganom „Vreme podrške“, u Srbiji se po deveti put obeležava ovaj dan. Svakog dana u našoj zemlji 3 žene obole od karcinoma jajnika, a jedna umre od ove bolesti. U Srbiji imamo oko 800 novih pacijentkinja godišnje, dok se u svetu registruje više od 300 hiljada novih slučajeva svake godine. Rak jajnika je deseti najučestaliji rak kod žena i peti po smrtnosti od svih kancera koji pogađaju žene.

„I ove godine apelujemo i stavljamo akcenat na preventivne ginekološke preglede, posebno kod žena koje u svojoj porodici imaju iskustvo sa ginekološkim malignitetom. Protekla godina obeležena je pandemijom kovida 19 i to je dodatno otežalo situaciju, pa žene ne odlaze redovno na preglede i zanemaruju simptome. Nema precizne statistike, prema podacima koje ima udruženje “Progovori”, za poslednjih godinu dana dijagnostikovano je blizu 200 pacijentkinja manje nego inače na godišnjem nivou. Gde su te žene, kada će se javiti lekaru? Plašimo se da ćemo vrlo brzo biti suočeni sa većim brojem obolelih žena od ovog maligniteta i to u poodmaklim fazama bolesti, kada je stepen izlečenja mali. Inače, rak jajnika se veoma teško otkriva na vreme i to je problem sa kojim se suočavaju stručnjaci u celom svetu. Ono što je potrebno jeste edukuacija i podizanje svesti o odlascima na preglede kako bi se smanjila smrtnost od ove bolesti. Svetski dan je prilika da skrenemo pažnju na sve pacijentkinje koje se bore sa rakom jajnika, čije lečenje zahteva adekvatne savremne terapije, kao i svaki vid podrške”, ističe Gorica Đokić iz udruženja za borbu protiv raka jajnika “Progovori”.

Svetski dan borbe protiv raka jajnika udružuje organizacije širom sveta koje se bave ovom temom, sa ciljem da se ideja o ranom otkrivanju simptoma bolesti i pravovremenom lečenju što više proširi. Za žene koje žive sa tom bolešću, kao i za njihove porodice i prijatelje, obeležavanje ovog dana izgrađuje novi smisao u pružanju podrške u borbi za izlečenje.

„Pandemija korona virusa izmenila je okolnosti u kojima živimo i naše prioritete. Strah od zaražavanja i okupiranost zdravstvenog sistema borbom protiv kovida imali su za posledicu zapostavljanje simptoma drugih bolesti i odlaganje odlaska kod lekara. U onkologiji, uočen je veći broj pacijenata koji dolaze u odmakloj fazi bolesti. Sada, kada imamo na raspolaganju vakcinu kao moćnu zaštitu od kovida, možemo ponovo da se usmerimo na prevenciju drugih bolesti. Redovni ginekološki pregledi kao i rano prepoznavanje simptoma mogu omogućiti otkrivanje raka jajnika u ranoj fazi", napominje dr Ana Jovićević, epidemiolog sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Udruženje „Progovori“ zajedno sa Forumom pacijenata Srbije, tradicionalno u maju dodeljuje nagradu „Zorica Velicki“. Ovogodišnje priznanje, namenjeno doprinosu u poboljšalju položaja pacijenata u Srbiji, posthumno je dodeljeno prof. dr Radanu Džodiću. Nagrada je dobila naziv po ženi koja je osnovala udruženje za borbu protiv raka jajnika „Progovori“ i koja je posle višegodišnjih napora izgubila bitku sa ovom opakom bolešću.

O KARCINOMU JAJNIKA

Rani znaci i simptomi raka jajnika su nespecifični, pa se često propuste, zbog čega je bolest uglavnom dijagnostifikovana u odmaklom stadijumu, kada su izgledi za izlečenje mali. Stopa petogodišnjeg preživljavanja za IV stadijum karcinoma ovarijuma je niska i iznosi svega 25%.

Postoji nekoliko faktora rizika koji mogu uticati na razvoj karcinoma jajnika kao što su godine starosti, broj trudnoća, lična istorije raka dojke, jajnika, debelog creva ili rektuma, dugoročna upotreba terapije zamene hormona, gojaznost. Jedan od faktora rizika je i genetska predispozicija.

Kurir.rs