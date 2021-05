HUMANITARNI SAJAM KNJIGA U SUBOTU U KNEZ MIHAJLOVOJ: Izaberite naslov i ostavite prilog za lečenje Sonje i Gavrila

I pored mnogobrojnih akcija koje su se organizovale u poslednje vreme, novac za lečenje Sonje Milošević i Gavrila Đurđevića koji vode teške borbe sa opakim bolestima, još uvek nije prikupljen.

Zbog toga je nekolicina građana zajedno sa humanitarnim organizacijama prikupila više od 2 500 naslova, pa će sutra u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu (kod Ruskog cara) od 10 do 18 sati organizovati humanitarni sajam knjiga pod sloganom "Knjiga za zivot".

To znači da ćete sutra biti u prilici da nabavite zanimljive domaće i strane naslove za sve uzraste, ali i da se družite sa srpakim piscima.

U zamenu za knjigu koju izaberete dobrotvorni prilog ostavljate u humanitarnu kutiju, a sav prikupljeni novac biće prosleđen za lečenje Gavrila i Sonje.

Ana Karić, PR humanitarnog sajma knjiga, kaže da su na jednom mestu skupili najbolje priče, a najvažnija od njih je priča o ljubavi i solidarnosti.

"Dok mi stvaramo lažni blistavi svet na društvenim mrežama i samo delimo motivacione poruke, deca nam umiru zbog nedostatka novca za lečenje. Navikli smo da okrećemo glavu jedni od drugih pravdajući se sopstvenim problemima i potrebama i u toj borbi za opstanak zaboravili smo ono najvažnije - empatiju. Hajde da to promenimo, hajde da Sonji i Gavrilu pokažemo da u ljudima još uvek ima nečeg 'ljudskog' i da se svi zajedno podsetimo da je najbrži put do sreće, kada srećne učinimo one koji to ne mogu da nam uzvrate. Svi koji budu došli na sajam neće se vratiti kući samo sa novom knjigom, već i sa ozbiljnom lekcijom o ljubavi i delićem jednog velikog sna", rekla je Ana.

