ČEKAJU NAS VRUĆINE I MIHOLJSKO LETO U OKTOBRU: Profesor Marko Čubrilo izneo prognozu, biće suvlje i toplije u odnosu na prosek

Nakon produžene zime koja nije odustajala ni tokom proleća, u Srbiji se očekuje leto koje će biti malo toplije i suvlje u odnosu na višegodišnji prosek, ali ne treba očekivati ekstremne vrućine.

Ovo tvrdi profesor geografije i meteorolog Marko Čubrilo koji je uradio preliminarnu prognozu za leto 2021. i najavio detaljnu analizu za desetak dana.

Ilustracija foto: Beta/Dragan Gojić, Shutterstock

Temperature

Sagledavši trenutno dostupne atmosferske, okeanske i terastičke faktore, Čubrilo poručuje da bi leto temperaturno trebalo da ima prosečne vrednosti, s obzirom da je signal koji je išao ka toplijem letu iz narednih meseci polako oslabio, navodi Blic.

- Ipak, leto 2021. bi trebalo na tromesečnom proseku, jun, jul, avgust, da bude za oko 0,5 do 0,7 stepeni toplije od proseka. Ovo su pozitivna odstupanja koja za sada ne sugerišu jače i posebno ne dugotrajnije tople talase. Sigurno će biti perioda u kojma će maksimumi biti između 30 i 35 stepeni Celzijusa, sa najvećom verovatnoćom u prvom delu jula, ali oni verovatno neće biti dovoljno dugački da uslove značajnije odstupanje temperature od proseka – kaže Marko Čubrilo.

Padavine

Po njegovim rečima, leto bi što se tiče padavina trebalo da bude malo suvlje od proseka, što znači da bi imalo ređu pojavu lokalnih pljuskova i nepogoda u odnosu na proteklo, posebno kada je jun u pitanju koji se za sada izdvaja kao mesec koji bi mogao imati i nešto izraženije manje padavina.

- Ostala dva meseca, jul i avgust bi, kada su padavine u pitanju, trebalo da budu oko prosečnih vrednosti. Prognoziranje sume padavina u letnjem periodu je vrlo teško, obzirom da najveći deo dolazi u vidu lokalnih pljuskova koji zahvataju male površine, te se javljaju velike lokalne razlike. Dovoljno je da neki mali deo teritorije dobije izolovan, jak, pljusak sa velikom količinom kiše, dok bi nad širim prostorom mesec mogao biti dosta suv – objašnjava Čubrilo.

Ilustracija foto: Shutterstock

Posmatrano po mescima, jun bi trebao imati temperaturne vrednosti oko proseka. Sa nešto većom verovatnoćom, oko 40 odsto, da nad jugom i jugoistokom Srbije ovaj mesec bude malo topliji od proseka. Padavinski jun bi u globalu trebao doneti manju količinu padavina od proseka, ali uz moguća lokalna pozitivna odstupanja, dakle, pojedine oblasti će imati jačih pljuskova.

Jul

Jul bi temperaturno imao vrlo sličan trend kao i jun. Nad većim delom države bi srednja mesečna temperatura bila oko proseka uz određenu verovatnoću, oko 20 odsto, da bude malo toplije od proseka, dok bi nad jugom i jugoistokom taj procenat ponovo bio malo viši, oko 40 odsto.

- Za razliku od juna, padavinski bi ovaj mesec trebao biti oko proseka, uz nešto veću verovatnoću da na jugu države bude suvlje od proseka - kaže Marko Čubrilo.

Avgust

Poslednji mesec leta, avgust, trebalo bi da bude oko prosečnih vrednosti i kada su u pitanju temperature, ali i količna padavina. Signal za suvlje i toplije vreme na jugoistoku države polako slabi, te bi ovaj mesec trebao svugde biti oko prosečnih vrednosti, ali s obzirom da je ovo jako dalek period procene su vrlo nepouzdane, poručuje.

Ilustracija foto: Zorana Jevtić, Ilustracija

- Generelno, pred nama je leto koje bi u odnosu na proteklo trebalo biti malo suvlje i malo toplije kao i malo suvlje i malo toplije u odnosu na višegodišnji prosek, ali za sada nema signala da bi moglo da bude ekstremno toplo ili sušno. Veće šanse za toplije i suvlje leto stoje na jugu i jugoistoku zemlje, gde bi bilo više vrlo toplih dana sa maksimumima oko 32 stepena Celzijusa – zaključuje Čubrilo.

Septembar/oktobar

Na kraju, Marko Čubrilo otkriva još jedan detalj.

- Preliminarne vremenske prognoze za ovu godinu nam poručuju da će i septembar biti topliji i suvlji u odnosu na prošlu godinu i višegodišnji prosek, a u oktobru se očekuje miholjsko leto. Za ovaj mesec je procena da će biti topliji, ali vlažan.

Kako je bilo 2020?

Prošlo leto nije bilo jedno od najtoplijih, ali su vrućine ipak zadavale muke građanima. Ostalo je upisano da je Negotin imao rekordna 63 tropska dana, a Beograd “samo” 48. Međutim, Beograđanima su muke zadavale tropske noći, njih čak 32, odnosno 15 više od proseka.

RHMZ: Do 10 dana iznad 35 stepeni

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) srednja sezonska temperatura vazduha ovog leta biće iznad proseka, sa odstupanjem do +2 stepena.

“Vrednosti srednje sezonske temperature vazduha od 21 do 24 stepena, u višim predelima od 13 do 17. Broj tropskih dana od 30 do 50, a u Beogradu 45, na planinama do 5. Broj dana sa temperaturama iznad 35 stepeni od 3 do 10, u Beogradu pet. Moguća pojava toplotnog talasa krajem jula i početkom avgusta. Prosečna sezonska količina padavina, broj kišnih dana od 20 do 28, u brdsko-planinskim predelima do 33”, stoji u dugoročnoj prognozi RHMZ.

Ilustracija foto: Shutterstock

Stižu hladnije zime i toplija leta

Marko Čubrilo je nedavno u razgovoru za jedan novosadski portal izneo veoma interesantnu prognozu.

- Do kraja osamdesetih godina imali smo relativno hladne zime sa snegovima, pa smo ušli u desetogodišnji ciklus vrlo toplih zima (do 2001.), a i sada smo u desetogodišnjem ciklusu toplih zima sa malo snega. Čak nemamo ni toliko topla leta, više su promenjiva i kišovita, bez prave letnje vrućine. Vrlo verovatno će ova ili 2022. godina biti prekretnica i tada sledi nova desetogodišnja promena, pa možemo očekivati hladnije i snežnije zime, a suvlja i toplija leta - rekao je Čubrilo.

Ko je Marko Čubrilo?

Marko Čubrilo (47), profesor geografije iz Novog Sada, već dve decenije predaje u gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj”, dok se 15 godina bavi prognostikom i meteorologijom. Radio je za Novosadsku toplanu i Institut “NS seme”, a godinama unazad ga zbog njegovih prognoza na Fejsbuku za ceo prostor eks-Jugoslavije, porede sa legendarnim Kamenkom Katićem. Zbog toga nije čudo što ga prate desetine hiljada ljudi i to ne samo iz Srbije, nego i BiH, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije...

O njegovim prognozama najbolje svedoči da je pre nešto manje od godinu dana skoro do detalja predvideo obilne kiše i poplave koje su par dana kasnije zahvatile mnoge delove Srbije.

(Kurir.rs/Blic.rs, B.Vučković)