HOĆETE DA ME UBEDITE DA VEČERAS NA SPLAVOVIMA NIJE GUŽVA? Dr Tiodorović: Veselja i pre 21. juna ako ispunimo ova 2 uslova

"Gledajmo realno: Da li se svadbe već organizuju? Iako to nije dozvoljeno", kazao je epidemiolog i član Kriznog štaba dr Branislav Tiodorović.

Do kada će mladenci da čekaju da na svadbu dođe uža i šira rodbina sa obe strane, bilo je jedno od pitanja za našeg stručnjaka u jutarnjem programu TV Prva.

- Ovoga trenutka imamo 15 gradova koji imaju više od 50 odsto, a desetak gradova je na tom putu. Ako povećamo obuhvat vakcinacijom još i ako se mladi vakcinišu onda imamo šansu da se svadbe, matruske večeri, apsolvenstke večeri održe i pre 21. juna - objašnjava dr Tidorović i dodaje da je važno da budemo strpljivi.

Govoreći o noćnim klubovima dr Tidorović je istakao da moramo još da budemo oprezni ako imao u vidu prošlogodišnju situaciju.

- Mislim da se radi o neiskrenom odnosu. Nije isto biti na ručku, večeri kada se ljudi kontrolišu nego posle ponoći kada ljudi popiju više. Kada bismo bili malo disciplinovaniji onda bi to bilo moguće. Biće i toga u nekim bližim periodima kada budemo to mogli da kontrolišemo. To su pre svega mladi ljudi žejni zabave, provoda. Hoćete da me ubedite da večeras na splavovima nije gužva? - zapitao se naš stručnjak.

On je rekao da je za to da stadioni budu otvoreni i da vakcinisnai imaju prednost, ali da to nije prihvatljivo za sve jer se ljudi pozivaju na ljudska prava.

- Ona muzika za koju je obezbeđeno da je muzika odvojena staklom ili pleksiglasom je dozvoljeno. Ako je to živa muzika gde vam u Skadarliji pevaju na uvce, to nije dozvoljeno. Bilo bi super da su muzičari vakcinisani svi - kazao je epidemiolog govoreći o tome da li je muzika dozvoljena.

(Kurir.rs/Blic)