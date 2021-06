DR JANKOVIĆ APELUJE NA STRPLJENJE: Ovo nije kraj čak ni ovog talasa, a kamoli epidemije! Evo kada će on skinuti masku

Imunolog Srđa Janković kaže da su postojeće mere minimum minimuma koji Krizni štab duguje sebi i društvu da zaštiti ljudske živote.

"Još uvek ne mogu biti blaže, ko krši mere - krši minimum minimuma koji mi tražimo", istakao je imunolog.

Janković je komentarisao publiku na utakmici Crvena zvezda-Budućnost, ističući da je svako kršenje mera potencijalno opasno.

"To znači da postoji neko ko nije ozbiljno shvatio razloge za mere. Niko ih nije uveo da bi uskratio nešto ljudima. Svi smo željni sporta i zabave ali kad neko preuranjeno sprovede nešto što merama nije omogućeno sa razlogom, onda je taj razlog iznegiran. Ako tako nešto bude učestalo, pokvariće se ono što smo merama postigli", istakao je član Kriznog štaba.

Naveo je da još nemamo toliko veliki procenat zaštićenih da možemo da računamo da to može samo po sebi da zaustavi epidemiju.

Janković je ukazao da sada imamo 200 novozaraženih dnevno, a taj broj, kaže, izgleda mali jer smo imali nekoliko hiljada tokom zime.

"Dvesta nije malo, ovo nije kraj čak ni ovog talasa, a kamoli epidemije, a kamoli pandemije. Masku ću skinuti kada ne bude više zaraženih", napomenuo je Janković.

Imunolog je ukazao da proslave jesu lepe, ali da nose veće rizike nego kongresi ili koncerti klasične muzike, koji su statični događaji.

Jedna od opcija je, kaže, proslava na otvorenom, ali to još nije moguće.

Apelujem na strpljenje

Komentarišući pojedine najave da bismo 21. juna mogli da pobedimo koronu, Janković je rekao da je taj datum rezultat procene lekara pre kog datuma ne treba da se ublaže mere.

"Moram da se složim sa dr Šeklerom, koji je rekao da virus neće doći tada da pregovara. Taj datum je bio naša orijenatacija kada smo rekli da je bezbedno da se ublažavaju neke mere. Apelujem na strpljenje, svi su željni događaja, i to će biti kada bude bezbedno", napominje Janković.

Prema njegovim rečima, za formalno proglašavanje kraja epidemije nijedan slučaj ne sme biti 28 dana, a za celu pandemiju da tako bude u celom svetu.

Kada je reč o vakcinaciji dece od 12 do 15 godina, Janković je rekao da treba sačekati dok i naša Agencija za lekove i medicinska sredstva obavi istraživanja.

"Kada bude formalno moguće, biće naša preporuka. Da li će se ići na masovne akcije, zavisi od epidemioloških potreba, situacije, logistike. Ja kao imunolog ću moći da kažem roditeljima da je za njihovo dete u tom uzrastu dobro da primi vakcinu", rekao je Janković.

Navodi da je izjava dr Iva Udovičića iz VMC Karaburma da epidemije u proseku traju četiri godine zapravo poziv na strpljenje.

"Zavisi kakav je infektivni agens, nije isto da li traje u formi talasa ili će virus postati nešto nalik na endemsku pojavu – virus koji je u manjoj meri u nižem intenzitetu prisutan duže vreme u populaciji. To ne možemo da predvidimo da li će se desiti tako. Možemo da kažemo da što budemo efikasniji u merama suzbijanja, to je manja verovatnoća da virus može da pravi talase koji su nas pogodili. Kada ga svedemo na sporadične pojave, epidemija može da traje, ali to nije problem iste magnitude kao onaj sa kojim smo se suočavali", napominje Janković.

(Kurir.rs/RTS)