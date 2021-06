SLAVKO (27) TVRDI DA JE PREŽIVEO HOROR ZBOG NADRILEKARKE OLGICE: Operisala mi nos na parkingu, unakazila me a dao sam joj 750 evra

Beograđanin Slavko C. (26) tvrdi da je navodno ostao unakažen za ceo život posle operacije kod Olgice Markanović.

Kako je ispričao, nikada neće moći da zaboravi smrad svoje spaljene kože i užasne bolove.

- Plakao sam i molio Boga da se što pre završi, priča Slavko i dodaje da ga je nadrilekarka navodno nasred parkinga ispred njenog ilegalnog salona operisala.

- Direktno mi je u ožiljak dala injekciju, jer nije želela da uđem u salon i da druge pacijentkinje vide kako me je unakazila. Dao sam joj 750 evra za operaciju nosa, a umesto da me ulepša, ona mi je upropastila lice.

Slavko C. (26) tvrdi da mu se nakon tretmana "doktorke iz pakla" život skroz promenio i da više nije onaj zabavni nasmejani dečko koji je voleo da se druži i izlazi. Zbog sramote koju je osećao jedno vreme uopšte nije izlazio iz kuće.

- Olgica se predstavljala kao doktorka iz Banjaluke, a salon se nalazio u kući u kojoj živi Jasmina Tasić, Olgičin asistent i vlasnica salona. S obzirom na to da sam celog života bio nezadovoljan grbom na nosu, zakazao sam tretman za 29. avgust prošle godine. U trenutku kada sam stigao, iz salona je izašla devojka spaljenog lica. Malo me je uhvatila panika kada sam je video, ali sam bio odlučan. Legao sam na sto koji je ličio na sto za masažu, a Olgica je počela da me prži laserom. Nije mi čak ni anesteziju dala kako se ne bi napravio otok i da bi mogla da vidi kako da oblikuje nos. To su bili nenormalno jaki i čudni bolovi. Stezao sam zube od muke, plakao i preznojavao se, i molio Boga da se što pre završi! Ali trajalo je čak sat i po. Dok su Olgica i Jasmina zbijale šale, ispričale su mi kako su uspele nelegalno da unesu lasere u zemlju - priča nesrećni mladić.

foto: Instagram Printscreen

Iako je mislio da će se čitav užas koji je pretrpeo završiti po gašenju lasera, ispostavilo se da je horor tek počeo.

- Nos mi je ceo bio spržen, osećala se paljevina, krv se slivala sa novonastale rane... Bio sam uplašen, ali su mi rekle da će to za 15 dana da prođe. Naplatile su mi 750 evra a da nisam dobio nikakav račun. Oblikom nosa bio sam zadovoljan sve dok kraste nisu potpuno otpale nakon nekih mesec dana. Tada se i otok povukao, a oblik mog nosa vratio se u prvobitno stanje. Bio je isti kao i pre intervencije. Samo ovog puta sa jako vidljivim ožiljcima! Odmah sam pozvao Olgicu, koja mi je rekla da je ožiljak ozbiljan i da veruje da kraste nisu "normalno" spale - priča Slavko i dodaje:

Laserom po ranama

- Ponovo mi je laserom pekla po svežim ranama. Bolovi su bili čak i veći nego prvi put! Ali ožiljci su i dalje tu. Bio sam uplašen i očajan. Izbegavao sam ljude, nije mi više bilo ni do druženja, nisam izlazio iz kuće. U tom očaju opet sam se javio Olgici. Rekla mi je da sačekam ispred salona, na parkingu. Izbegavala je da uđem unutra pod izgovorom da je unutra puno pacijenata, a meni je bilo jasno da ne želi da me žene ugledaju sa opekotinama na nosu jer bi u tom slučaju pobegle! Ubrizgala mi je injekciju "kenalog" u ožiljak, zato što se, kako je rekla, formirao keloid. To je izvela bez ikakve prethodne sterilizacije. Bio sam šokiran, tek tada sam shvatio s kim imam posla. Zatražio sam joj pisani izveštaj, ali je rekla da nema vremena u tom trenutku.

Slavku su doktori rekli da mora ići na tretmane laserima da bi se stanje popravilo. Krajnja opcija je nova operacija, a vrlo moguće i transplantacija kože na tom delu lica.

- Bio sam u neverici. Na tom delu lica koža mi više nikada neće biti kao pre, ne ličim više na sebe. Moj život se promenio. Sad samo želim da je osude i da nijedna žrtva više ne prolazi kroz njen pakao - kaže Slavko.

Olgica 2019. osvojila nagradu "Najuspešnija žena 21. veka"

Olgica Markanović se predstavljala kao lekar i kozmetolog-edukator, a 2019. godine je osvojila priznanje "Najuspešnija žena 21. veka". Tom prilikom je objašnjeno da je Olgičina "formula za uspeh" da ne treba ići kroz život, već rasti kroz život. Ona je na svom Instagram profilu objavila fotografije sa nagradom u rukama uz objašnjenje da je i na privatnom i poslovnom planu mnogo napredovala.

Inspektori zatvorili i salon u Banjaluci

Olgica je imala salon i u Banjaluci, kojem je Inspektorat Republike Srpske zabranio rad. Akcija inspektora usledila je nakon što su dobili prijavu u kojoj se navodilo da je Olgica Markanović, predsednik Udruženja "Maderoterapija" Banjaluka, obavljala estetske zahvate i intervencije na klijentima, kojima je nanela trajne posledice u vidu oštećenja kože i tkiva.

- Postupajući po prijavi, republički zdravstveni i tržišni inspektori su u martu ove godine izvršili vanredni inspekcijski nadzor u Udruženju "Maderoterapija" u Banjaluci, pri čemu je utvrđeno da su u prostoru udruženja zatečena medicinska sredstva čija primena je dozvoljena samo u zdravstvenoj ustanovi - naveli su iz Inspektorata Republike Srpske za banjalučke medije.

Tokom kontrole u salonu je zatečeno osam potpisanih dokumenata osoba koje su pristale na tretman "plazma penom", kao i ručno vođena evidencija o osobama, određenim cenama usluga i datumima poseta.

Kompletan predmet je u maju ove godine dostavljen Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka radi eventualnog utvrđivanja krivične odgovornosti Olgice Markanović.

(Kurir.rs/Informer)