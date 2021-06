HIT ISPOVEST LOPOVA IZ SRBIJE U JUTARNJEM PROGRAMU: Krao sam hilti bušilice, građevinske mašine! Doneo sam pare sa Zapada

Ovim svoju ispovest o karijeri profesionalnog lopova počinje Milomir Mikić. Karijeru je kako kaže gradio na zapadu a svojim počecima kaže:

- Počinjao kao i svi lopovi. Krao sam sve i svašta po radnjama, skupu garderobu. Kada vidite majciu od 400 maraka i vi poželite da je imate. Prvi put sam viđao skupe satove, garderobu, kola od 100 i kusur hiljada evra - priča Mikić za TV Happy.

- Otkud potreba da nekog unesrećite?, upitala ga je voditeljka.

- Zašto mislite da to znači da sam ja nekoga unesrećio time?

- Kako, pa kad mi uzmete 300 evra naravno da sam unesrećena.

- To je vaša pogrešna vizija. Ja sam većinom radio butike, radnje. Krao sam hilti bušilice, građevinske mašine. To sam najviše krao. Tamo na zapadu nema firme koja nije osigurana. Što znači da to nije greh jer su samo multimilijarderi osigurani. Do pre 4-5 godina radio sam kombije po Beču. Kad otvorim neki kombi i vidim da je sirotinjski ja samo zatvorim, šta da mu uzimam mašinu od 50-60 evra.

Kaže kako je "radio" najskuplje butike u najboljim zonama.

- To je sve složen proces. Neću nikada da pričam o svojim jatacima i drugovima. Poznajem i ljude iz najviših krugova kriminala koji su mi drugovi. Ali mi nismo isti. Ja sam protivnik droge i narkomanije. Uveče volim da popijem, da se družim sa lepim mladim devojkama. Za mene je greh ukrasti od sirotinje, a od bogatih, e to ne osporavam. Multimilionerima bih uzeo sve što bih mogao - kaže Mikić.

Sada je prema sopstvenom priznanju došao u Srbiju na pet godina kako bi razvio legalan posao.

- Doneo sam pare sa Zapada i sada sam legalan biznismen u Srbiji. Zašto bih dokazivao poreklo novca. Doneo sam keš pare. Sredio sam sebi život. Većinom sam bio solo igrač. Preko granice sam radio skoro 20 godina ali sada sam se penzionisao. Sad sam legalni biznismen, a možda odem opet na Zapad da se ponovo aktiviram - kaže Mikić.

Na pitanje da li je nešto naučio u zatvoru, on kaže da je tamo pročitao puno knjiga.

- Družio sam se u zatvoru sa mnogo inteligentnim ljudima, ali neću o knjigama da pričam, ja ovde pričam o svom zanatu - izričit je Milkić.

Uskoro planira da otvori lokal a za sada prodaje alat na Bubanj potoku.

- Ranije je na mojoj vizit karti pisalo "Pokrađeno sa Zapada". Sad piše "Vruća roba sa Zapada". Mi ne krijemo ništa. Moj drug krade klešta i mašine po Nemačkoj, a ja ih prodajem u Srbiji. Što da vi ne kupite klešta koja u Nemačkoj koštaju 70 evra kod mene za 20 - zaključio je Mikić.

