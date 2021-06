UŽAS! Nađene fotografije: "Kul čika iz Petnice 30 godina ZLOSTAVLJAO MALOLETNICE?

Nakon što je pet nekadašnjih polaznica Istraživačke stanice Petnica u svojim ispovestima označilo predavača i urednika Petničkih svezaka B. S. (65) kao seksualnog zlostavljača, tokom naloženog pretresa stana u kojem on živi pronađeno je na desetine, a možda i na stotine fotografija nagih devojaka.

U stanu u širem centru Valjeva, u kojem je "kul čika", kako su ga učenici zvali, izvesno vreme živeo kao podstanar, izvršitelji su pronašli fotografije nagih devojaka koje su stare čak 30 godina.

Izvor Kurira upućen u dešavanja u Petnici kaže da pronađene fotografije potiču iz devedesetih godina prošlog veka.

- Policija sumnja da je B. S. pre gotovo trideset godina fotografisao devojčice, i to analognim foto-aparatom, pre ere digitalnih aparata. Fotografije koje su pronađene u pretresu razvijane su sa filmova - objašnjava izvor Kurira i dodaje:

foto: Ana Paunković

- Inspektori pokušavaju da utvrde identitet devojčica koje je "kul čika" iz Petnice fotografisao obnažene. Klupko se polako odmotava - navodi izvor našeg lista. Kako bi mogla da se formira krivična prijava, sledi veštačenje tih fotografija, kao i identifikacija žrtava. Međutim, kako nezvanično saznajemo, za podnošenje krivične prijave nije potreban pristanak oštećenih, koje bi se identifikovale na tim fotografijama, jer se sada sve radi po službenoj dužnosti. - Osumnjičenom bi bila olakšavajuća okolnost ako se oštećene ne bi pridružile krivičnom gonjenju - ističe naš izvor.

foto: Ana Paunković

Podsetimo, B. S. je saslušan u petak u policiji u Valjevu. Saslušani su i bivši i sadašnji direktor Petnice Vigor Majić i Nikola Božić, koji su, kako su i sami priznali za medije, imali saznanja da je B. S. problematičan, ali ne samo da nisu stupili u kontakt s nadležnim ustanovama već su, iako to zvuči prosto neverovatno, uništili sporne fotografije koje je on napravio. Osnovno tužilaštvo u Valjevu pokrenulo je istragu nakon ispovesti nekadašnjih polaznica Petnice za nedeljnik Vreme, a koje su B. S. označile kao seksualnog zlostavljača u periodu od 2003. do 2014. godine, ali nijedna prijava tužilaštvu još nije stigla od oštećenih.

Enigma Petnice Bodovi za muvanje, mit ili stvarnost? Novinarka Vremena Jovana Gligorijević izjavila je za N1 da u objavljenom tekstu nije ušla priča o "bodovanju", odnosno o bodovima koji su se "dobijali" u zavisnosti od uspostavljanja emotivnih odnosa sa vršnjacima, saradnicima i rukovodiocima seminara, a tu postoji ozbiljna razlika u godinama. Bivši direktor Petnice Vigor Majić je u istoj emisiji rekao da je za bodove čuo kao šalu: - To je izgledalo potpuno blesavo. Ja nemam nikakvu informaciju da je tu bilo nešto konkretno i da mi je neko od kolega koje vode program na to skrenuo pažnju. To je bilo u kategoriji petničkih mitova i legendi - rekao je on. Ipak, navodne bodove za muvanje su na društvenim mrežama komentarisali i bivši polaznici Petnice, koji u prepiskama navode "da su polaznici, ali i zaposleni praktikovali sistem bodova, gde se nagrađivalo koliko polaznika ko smuva". - Ti "bodovi" su na prvom mestu bili predmet šale... Za šest godina provedenih u stanici čula sam dosta ljudi da bacaju fore na tu temu, ali samo nekoliko budala koje bi se ozbiljno hvalile time koga su sve muvale ili šta god - piše jedna od polaznica Petnice.

Anonimna žena prijavila To se desilo 1991. Novinarka Vremena Jovana Gligorijević izjavila je da se zasad pouzdano zna da je jedan čovek decenijama vršio zlostavljanje. - Najraniji slučaj koji se obrađuje jeste jedna anonimna žena koja je rekla da joj se to desilo 1991. na 1992. godinu. Od 2014. se događa, i to da pojedine devojke prijavljuju to upravi i ne doživljavaju nikakvu reakciju - rekla je Gligorijevićeva za N1. Vigor Majić je potvrdio da je osumnjičeni B. S. početkom devedesetih godina došao u Petnicu i da se pre toga bavio tehničkim uređivanjem časopisa i fotografijom, a bio je i konsultant za neke matematičke i statističke analize radova.

