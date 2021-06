ISPOVEST MLADIĆA KOJI JE UHAPŠEN NA PUTU ZA GAZIMESTAN: Priveli su nas kao najgore kriminalce zbog MAJICE NA ĆIRILICI

Proslavu Vidovdana na Gazimestanu obeležilo je skandalozno ponašanje pripadnika policije lažne države Kosovo. Pod punim naoružanjem zaustavljali su Srbe koji su krenuli na proslavu i pretresali ih.

Tu demonstraciju sile osetio je na svojoj koži i Vladan Komarica koji je otišao na Kosovo i Metohiju dva dana pre proslave sa dvojicom prijatelja iz Beograda. To nije njegova prva poseta južnoj srpskoj pokrajini. I ranije je išao u obilazak srpskih manastira, ali ovo što je sada doživeo nije nikad.

Posle liturgije u Gračanici krenuli su na proslavu, ali do Gazimestana nisu uspeli da dođu. Policija ih je zaustavila na saobraćajnici na izlasku iz Prištine.

- Videli su BG tablu, odmah su nas zaustavili, krenuo je detaljni pretres. Izveli su prvo vozača, rekli mu da skine majicu, pretresli ga detaljno. Morao je čak i da izuje patike, da skine čarape. Zatim smo to morali da uradimo svi - priča Komarica.

Докле више да ћутимо! pic.twitter.com/YMAkWlBqRH — Ivica Božić (@Ilebozicile) June 30, 2021

Usledio je i detaljan pregled automobila koji je trajao gotovo dvadeset minuta. U kolima su policajci pronašli "dokaze" zbog kojih su sva trojica privedeni.

- Majica "Srpska sparta", to su kod mene pronašli, dve zastave su našli u gepeku i još dve majice sa ćiriličnim natpisima kupljene u Gračanici u prodavnici manastira. Priveli su nas kao najgore kriminalce. Nismo bili sami. Prethodno su zaustavili i automobil sa čačanskom registracijom - kaže Komarica.

U stanici je bio i jedan policajac srpske nacionalnosti koji je imao ulogu prevodioca, do tada su se sporazumevali na engleskom, iako je, kaže Komarica, bilo jasno da svi razumeju srpski.

Prvo su ih slikali sa "dokazima", zastavama i majicama, popunili su formulare, a zatim su sprovedeni na suđenje.

Sva trojica Beograđana optužena su za remećenje javnog reda i mira. Komarica primećuje da su se u sudu, za razliku od bahatih policajaca, svi ponašali korektno, dali im i vodu da se osveže, a slučaj je vodila sudija Jašari.

- Pitala je da li mi prihvatamo odgovornost i da li se kajemo zbog toga što smo uradili. Pitao sam, molim vas, možete li da pojasnite šta smo tačno uradili. Rekao sam da je remećenje javnog reda i mira kad tim zastavama mašemo kroz prozor, provociramo ili ako lomimo nešto u praku, da čupamo cveće, to je remećenje javnog reda i mira - kaže Komarica.

Tridesetsedmogodišnji Beograđanin kaže da su na nekoliko sekundi svi u sudnici ućutali, a nakon toga sudiju je interesovalo zašto su baš tog dana došli u Prištinu.

Ipak će pamtiti Vidovdan po dobrom Komarica dodaje da je sa prijateljima ovog puta odseo kod porodice Radovanović u Orahovcu. Dočekali su ih, kako kaže, kao da se poznaju ceo život. - Upravo zbog njih, zbog naših ljudi na Kosovu i Metohiji, koji imaju snage da svakodnevno preživljavaju ovo što smo mi trpeli osam sati, ovaj Vidovdan ipak ću pamtiti po dobrom - zaključuje Komarica.

- Rekao sam da proslavim Vidovdan. Pitala me je može li to negde drugde da se slavi, recimo u Srbiji, a rekao sam da je meni logično da slavim ovde u Gračanici i tamo gde se odigrala bitka na Gazimestanu. Nakon što su ponovo zaćutali, tražili su da obećam da se ovo više neće ponoviti, jer to ublažava kaznu koja je od 100 do 800 evra. Prokomentarisao sam, šta god da kažem, osudićete nas bez razloga - priseća se Komarica.

Posle suđenja optuženima su oduzete lične karte. Mogu da ih dobiju u sudu u Prištini kad svako od njih plati kaznu od 400 evra. Ako ne plate u roku od 15 dana, iznos se zbog kamate povećava, svakog dana za pet evra.

Komarica dodaje da presuda ne zastareva, a ako ne plate, izvesno je da više neće moći da uđu na teritoriju Kosova i Metohije. Kaže da će sigurno platiti kaznu za "remećenje javnog reda i mira".

- Nema veze, neka nam udaraju zabrane, neka rade i ovo, ali mene niko ne može oterati sa svete srpske zemlje, pošto im je to očigledno cilj. Iz godine u godinu nam prave probleme dole pogotovo oko Vidovdana. Platiću kaznu, otići ću po svoju ličnu kartu i ako Bog da, ići ću ponovo, posećivaću naše manastire i boraviti kod naših ljudi u enklavama - ističe Komarica.

(Kurir.rs/Sputnjik)